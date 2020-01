The Apple Archive: Beeindruckende Sammlung von Fotos und Videos

Ihr habt Lust mal wieder in Erinnerungen zu schwelgen und die Keynote des ersten iMacs oder iPods anzusehen? Dann haben wir einen Web-Tipp auf Lager, den ihr definitiv in euren Lesezeichen speichern solltet: The (Unofficial) Apple Archive.

Auf applearchive.org hat Sam Henri Gold alle von Apple veröffentlichten Inhalte seit 1977 zusammengetragen. Ihr findet dort Pressemitteilungen, Fotos, Event-Daten und komplette Keynote-Videos der vergangenen Jahrzehnte, fein säuberlich sortiert nach Jahren und ausgestattet mit einer Suche.

Auf der Webseite lässt uns der öffentliche Apple-dann wissen:

Gewidmet den unbesungenen Studiodesignern, Textern, Produzenten, ADs, CDs und allen anderen, die wunderbare Dinge erschaffen.

Für alle, die lange aufbleiben und früh aufstehen, um mit dem iMac der Familie Event-Folien in Keynote zu erstellen.

Vielen Dank.

Wenn ihr heute Vormittag oder in der Mittagspause noch nichts zu tun habt, schaut euch die Webseite einfach mal an. Ich finde sie wirklich beeindruckend.