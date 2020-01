Apple teilt Kreativ-Videos rund um zwei seiner TV-Serien

Im März wird es wieder neue Inhalte für Apple TV+ geben. Auf dem SXSW Film Festival wird Apple nicht nur die Beastie Boys Story präsentieren, sondern mit Home und Central Park auch zwei neue Serien. Aber bereits jetzt stellt man wieder unter Beweis, dass man rund um die Promotion der eigenen Inhalte weiterhin nicht müde wird.

So hat Apple ganz aktuell zwei YouTube-Videos veröffentlicht, die sich um die zwei TV-Serien Dickinson und For All Mankind drehen. In den beiden jeweils eineinhalb Minuten langen Videos könnt ihr sehen, wie die Serien-Poster entstanden sind. Apple hat hier nicht einfach irgendwelche Fotografien verwendet, sondern die Poster von Künstlern zeichnen lassen. Und das ist natürlich nicht auf Papier geschehen, sondern auf dem iPad. Aber seht am besten selbst.