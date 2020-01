The Bridge für Windows-Gamer jetzt kostenlos

Viele von euch werden sicherlich den Epic Games Store installiert haben. Dort gibt es wöchentlich gute Gratis-Spiele. Ab heute könnt ihr euch The Bridge kostenlos sichern. Diesmal ist das Spiel nur für Windows verfügbar.

The Bridge ist ein logisches Denkspiel, das Spieler zwingt, ihr bisheriges Verständnis für Physik und Perspektive zu hinterfragen. Hier treffen Escher und Isaac Newton aufeinander. Manipuliere die Schwerkraft, um die Decke zum Boden zu machen, während du dich durch unmögliche Konstruktionen wagst.

Umwerfendes Denkspielerlebnis

48 anspruchsvolle Denkspiele, die alle unterschiedlich sind und innovative Lösungswege erfordern.

Auf den Kopf gestellte Welt

Schwerkraftmanipulationen, Gravitationsstrudel, parallele Dimensionen und viele weitere umwerfende Konzepte in einer Welt, in der die Gesetze der Physik nicht das sind, was sie zu sein scheinen.

M. C. Escher wird lebendig

Welten ganz nach dem Geschmack von M. C. Escher mit unmöglichen Konstruktionen, die im Stile schwarzweißer Lithographien gehalten sind.

Alternatives Spielende und Bonus-Denkspiele

Eine alternative Version des Spiels, die nach Abschluss der Haupthandlung freigeschaltet wird, einschließlich anspruchsvoller alternativer Versionen jedes der 24 zentralen Denkspiele sowie eines alternativen Spielendes.

Und du kannst die Zeit zurückdrehen!

Ein System, dass die Möglichkeit bietet, in der Zeit zurückzugehen, um Spielern die Angst vor Fehlern zu nehmen.