Sky – Children of the Light: Neue Saison mit weiteren Inhalten kommt am Wochenende

Bei mehr als 2.800 Bewertungen bekommt „Sky: Children of the Light“ (App Store-Link) sehr gute 4,8 von 5 Sterne. Vor gut zwei Jahren wurde das Spiel auf der iPhone X-Keynote vorgestellt und erfreut sich seit dem Release im deutschen App Store großer Beliebtheit.

Sky: Children of the Light stammt von thatgamecompany, die vielen Gamern schon von ihrem wunderschönen Abenteuer „Journey“ bekannt vorkommen dürften. Auch Sky: Children of the Light reiht sich mit tollen Grafiken und wunderschöner Musik in das ansehnliche Portfolio der Entwickler ein. Das Spiel ist gratis im App Store erhältlich und finanziert sich über In-App-Käufe für Saison-Inhalte. Der 233 MB große Download kann ab iOS 9.0 oder neuer getätigt werden, auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits vorhanden.

An diesem Wochenende, so berichtet unter anderem das Team von TouchArcade, soll nun ein weiteres größeres Update für Sky: Children of the Light veröffentlicht werden. Erst kürzlich erhielten die Entwickler großes Lob von Apple: Ihr Abenteuer-Game wurde vom Konzern aus Cupertino als iPhone-Spiel des Jahres 2019 ausgezeichnet.

Neujahrs-Event läuft bis zum 27. Januar 2020

Hinsichtlich des geplanten Updates auf Version 0.8.0 heißt es bei TouchArcade: „In der neuen Rhythmus-Saison gibt es einen neuen Adventure Pass, der für Besitzer des Winter Season Adventure Pass oder des Winter Musician’s Pack kostenlos ist. Jedoch nicht inbegriffen sind die 20 Bonus-Saisonkerzen. Diese Saison endet am 2. April mit den neuen längeren Spielzeiten, die mit dem 0.8.0-Update für Sky veröffentlicht werden.“

Mit Version 0.8.0 wird es zudem eine neue Eislaufbahn und eine Bühne, einen neuen Saison-Geist der Isle of Dawn, neue grafische Anpassungen und Änderungen bezüglich der Dauer der Saisons geben. Die neue Saison bringt vier neue Hosen, zwei neue Capes, drei neue Musikblätter, vier neue Masken und ebenso viele neue Haarfrisuren, zwei neue Instrumente, neue Ausdrücke, zwei Geschenke und weiteres mit sich. Ein Luna New Year-Event inklusive eines Doppel-Herz-Events wird schon morgen beginnen und bis zum 27. Januar anhalten. Mit dem Update wird auch der Adventure Pass Gift Pack im Preis ansteigen: Bei TouchArcade ist von bisherigen 14,99 USD zu 19,99 USD die Rede. Man darf gespannt sein, wie sich dies in der Eurozone niederschlagen wird.