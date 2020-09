The Unfinished Swan: Großartiges Farben-Abenteuer endlich auch für iOS erschienen

Wer eine PlayStation 4 sein Eigen nennt, wird sicherlich schon einmal im PS Store über das großartige Spiel What Remains of Edith Finch gestolpert sein. Die mysteriöse Geschichte um eine Familie aus Washington hat sich als Indie-Game in die Herzen der Gamer gespielt. Von den gleichen Entwicklern, Giant Sparrow, stammt auch das ungewöhnliche Abenteuer The Unfinished Swan („Der unvollendete Schwan“), das bereits im Jahr 2012 erstmals für die PlayStation 3 erschien und danach auch für weitere Plattformen portiert wurde.

Endlich, muss man sagen, ist The Unfinished Swan (App Store-Link) auch für iOS erschienen. Als Publisher dienten hier wie schon bei What Remains of Edith Finch das Team von Annapurna Interactive, die im App Store schon mit Spielen wie Sayonara Wild Hearts, Gorogoa und Journey auf sich aufmerksam gemacht haben. Die iOS-Version von The Unfinished Swan kostet 5,49 Euro, ist etwa 1,1 GB groß und erfordert zur Installation mindestens iOS 13.4 oder neuer. Entgegen der App Store-Beschreibung gibt es auch eine deutsche Lokalisierung.

The Unfinished Swan wurde schon nach dem ersten PlayStation 3-Release mit Preisen und Nominierungen überhäuft – und das zurecht. Das Spiel lässt sich am ehesten in das Genre eines Abenteuers einordnen und erzählt die berührende Geschichte des zehnjährigen Waisenjungen Monroe, der nach dem Tod seiner Mutter, einer leidenschaftlichen Malerin, ein einziges der zahlreichen unvollendeten Werke behalten darf. Er entscheidet sich für ein Bild eines Schwans – und dieser wird plötzlich zum Leben erweckt.

Spielzeit beträgt etwa zwei Stunden

Der Spieler findet sich in einer mysteriösen, strahlend weißen Landschaft wieder, die er mit Farbe füllen muss, um weitere Details zu enthüllen. Die surrealen Landschaften eines geheimnisvollen Königreichs entfalten sich nur langsam und bergen gleichzeitig jede Menge Überraschungen, beizeiten auch gefährliche Kreaturen und einen exzentrischen König, für den kleinen Protagonisten.

Beim Betreten der abstrakten Umgebungen fühlt man sich tatsächlich wie in einem einzigen großen Kunstwerk – und das macht dieses Spiel zu etwas ganz Besonderem. Keine Highscores, keine Zeitlimits: Hier geht es um das Entdecken neuer Welten und das Versinken in eine surreal anmutende Geschichte, die gleichzeitig wunderschön anzusehen ist. Die Spielzeit von The Unfinished Swan wird mit etwa zwei Stunden angegeben. Das ist im Vergleich zu anderen Premium-Titeln sicherlich eher unterdurchschnittlich, aber schließlich kommt es auf das Spielerlebnis, und nicht auf die insgesamte Spieldauer an. Und erlebnistechnisch kann The Unfinished Swan definitiv punkten. Schaut euch für weitere tolle Eindrücke einfach den abschließenden YouTube-Trailer zum Spiel an.