Threads startet am 14. Dezember auch in Deutschland

Der Mikroblogging-Dienst Threads startet am Donnerstag, 14. Dezember 2023 um 12 Uhr auch für Nutzer und Nutzerinnen in der Europäischen Union und demnach auch in Deutschland. Ein Countdown auf der Webseite weist darauf hin, zudem gibt es ein kleines Easter-Egg in der Instagram-App, in der ihr euch ein „Ticket“ für den Start generieren könnt.

Threads ist Anfang Juli in den USA und weiteren Ländern gestartet und konnte über Umwege auch in Deutschland genutzt werden. Das funktionierte aber nur kurz, da Threads kurzerhand alle Zugriffe aus der EU gesperrt hat. Threads ist damals aufgrund von datenschutzrechtlichen Bedenken nicht in Deutschland an den Start gegangen.

Ticket in der Instagram-App

Wenn ihr in der Instagram-App in der Suche nach „Ticket“ sucht, könnt ihr euch ein Wallet-ähnliches Ticket mit euren persönlichen Daten anzeigen lassen. Zusätzlich könnt ihr eine Ernennung aktivieren.

Es bleibt abzuwarten, welche Änderungen Threads vorgenommen hat, damit der Service dem Digital Markets Act genügt.

Achja: Wir sind auch bei Threads! Falls ihr unserem Instagram-Account folgt und später auch Threads nutzt, seid ihr automatisch auch bei Threads ein Follower. Im Web erreicht ihr uns unter www.threads.net/@appgefahren.de