Instagram Threads: Neuer Twitter-Konkurrent startet am 6. Juli

Der Name Threads könnte euch im Zusammenhang mit Instagram was sagen. 2019 hatte man eine Messaging-App mit diesem Namen an den Start gebracht, die aber 2021 schon wieder eingestampft wurde. Nun recycelt man den Namen und wird eine Twitter-ähnliche App am 6. Juli an den Start bringen. Das geht aus dem US App Store Listing hervor, bei dem das Datum kurzfristig angezeigt wurde.

Threads wird wie folgt beschrieben:

Threads ist ein Ort, an dem Communities zusammenkommen, um über alles zu diskutieren – von den Themen, die Sie heute interessieren, bis hin zu den Trends von morgen. Was auch immer Sie interessiert, Sie können Ihren Lieblingsautoren und anderen, die die gleichen Dinge lieben, folgen und sich direkt mit ihnen verbinden – oder eine eigene treue Fangemeinde aufbauen, um Ihre Ideen, Meinungen und Kreativität mit der Welt zu teilen.

Die ersten Screenshots zeigen, dass man sich einfach mit seinem Instagram-Account anmelden kann und die Konten, denen man auf Instagram folgt, in der neuen App findet. Die textorientierte App ähnelt dabei den Aufmachungen von Twitter oder Mastodon.

Bleibt abzuwarten, ob Instagram Threads zum Startschuss für alle verfügbar gemacht wird. Es könnte durchaus sein, dass Meta eine langsame Veröffentlichung wählt und den neuen Service nicht sofort in allen Ländern und für alle Nutzer und Nutzerinnen zugänglich macht.