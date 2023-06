Threema mit Update: Für jeden Chat ein eigenes Hintergrundbild verwenden

Mit Version 5.2 liefert Threema (App Store-Link) ein kleines Update aus, bei dem ihr jetzt für jeden Chat ein eigenes Hintergrundbild festlegen könnt. So kann man jedem Chat eine persönliche Note verleihen, zudem wird sofort ersichtlich, in welchem Chat man gerade schreibt. Laut Threema soll man so das Risiko minimieren, Nachrichten an die falsche Gruppe oder Person zu schicken.

Um das Hintergrundbild eines Chats zu ändern, müsst ihr einfach auf die entsprechenden Kontakt- beziehungsweise Gruppendetails klicken und Hintergrundbild auswählen. Nun könnt ihr aus eurer Bibliothek ein eigenes Foto wählen und dieses als Wallpaper für Chats nutzen.

Auch neu in Version 5.2