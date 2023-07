Tigerbuddies: Kinder-Kopfhörer jetzt mit 20 Prozent Rabatt

So lange sind die Tigerbuddies noch gar nicht auf dem Markt, wir haben die Kinder-Kopfhörer erst in der vergangenen Woche in einem Testbericht vorgestellt. Jetzt könnt ihr die Tigerbuddies in drei verschiedenen Farben mit einem Rabatt von immerhin 20 Prozent bei Amazon bestellen. Statt 49,99 Euro zahlt ihr nur noch 39,99 Euro (Amazon-Link), wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert. Das Angebot ist bis zum 2. August gültig.

Mit den Tigerbuddies bekommt ihr – oder besser gesagt eure Kinder – wirklich hochwertig verarbeitete Kopfhörer mit einem guten Tragekomfort. Die Lautstärke ist natürlich auf 85 Dezibel begrenzt, damit den kleinen Ohren nichts passiert.

Tigerbuddies per Kabel oder Bluetooth nutzen

Die Kinder-Kopfhörer lassen sich per Kabel an jedem Klinken-Anschluss verwenden. Alternativ steht auch eine Bluetooth-Funktion zur Verfügung, beispielsweise zur direkten Kopplung mit dem iPhone oder iPad. Dann kann die Lautstärke auch über Tasten direkt an der Ohrmuschel gesteuert werden.

Im Zusammenspiel mit der Tigerbox des gleichen Herstellers funktionieren die Tigerbuddies derzeit nur per Kabel, da die Bluetooth-Funktion der Streaming-Box noch nicht aktiviert werden kann. Hier hoffe ich auf ein baldiges Update.