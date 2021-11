TikTok: Q&A-Funktion mit Einladungen für andere User erneuert

In diesem Jahr hat das soziale Netzwerk TikTok (App Store-Link) ein neues Q&A-Feature auf den Weg gebracht. Mit diesem ist es möglich, dass User Fragen an Content-ErstellerInnen stellen können. Im Großen und Ganzen ähnelt die Funktion der Frage-Box, die man auch bei Instagram findet. Nach einigen Monaten jedoch verschwand Q&A bei TikTok – um nun ein Revival mit einigen neuen Optionen zu feiern.

Der Medienberater Matt Navarra entdeckte die überarbeitete Q&A-Funktion bei TikTok und zeigte erste Screenshots über seinen Account bei Twitter.

New! TikTok has relaunched its Q&A feature with new features

You can now invite other people to answer your question

TikTok is building out an Ask on TikTok community feature

h/t @Sam_Schmir pic.twitter.com/D4GsnwVLrX

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 29, 2021