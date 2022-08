Tineco Toasty One: Smarter Toaster kann zwei Toasts unterschiedlich lange bräunen

Der Hersteller Tineco ist vor allem für smarte Saug- und Wischsauger bekannt. Doch Tineco hat mit dem Moda One auch einen smarten Fön im Sortiment und hat im Vorfeld der IFA den smarten Toaster Tineco Toasty One vorgestellt.

Der Tineco Toasty One kann zwei Toasts toasten. Über ein Display könnt ihr einstellen, wie lange jedes Toasts gebräunt werden soll. Dabei können die Zeiten unabhängig und unterschiedlich eingestellt werden. Inwieweit der Toaster auch per App angebunden sein wird, ist noch nicht geklärt – die offizielle Vorstellung wird zur IFA erfolgen.

Die Frage an euch: Was haltet ihr von der Idee einen Toaster smart zu machen? Generell stehe ich neuen Gadgets offen gegenüber, weiß aber noch nicht so genau, ob ein Toaster wirklich smart sein muss.