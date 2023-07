Topaz Photo AI: Update für Bildbearbeitungs-Software mit neuer Nutzeroberfläche und mehr

Bei uns in der Redaktion setzen wir für die Bearbeitung von Fotos, Screenshots und mehr sowohl auf Pixelmator Pro als auch auf Affinity Photo. Mit Topaz Photo AI für macOS gibt es noch eine weitere Anwendung, die auf dieses Gebiet spezialisiert ist. Nun hat man Topaz Photo AI aktualisiert und Version 1.4.0 veröffentlicht.

„Maximieren Sie Ihre Bildqualität – auf Autopilot. Schärfen Sie, entfernen Sie Rauschen und erhöhen Sie die Auflösung Ihrer Fotos mit der Technologie von morgen. Topaz Photo AI steigert Ihre Bildqualität, damit Sie sich auf den kreativen Teil der Fotografie konzentrieren können.“

So berichtet das Entwicklerteam von Topaz Labs über den eigenen Foto-Editor. In Version 1.4.0 der Anwendung gibt es nun einige neue Funktionen und Verbesserungen, die sich sowohl an bestehende als auch neue Nutzer und Nutzerinnen richtet: Neben einer überarbeiteten Nutzeroberfläche gibt es auch eine Unterstützung für das hocheffiziente Komprimierungsformat heif von Nikon, das bei den professionellen spiegellosen Kameras Z 8 und Z 9 zum Einsatz kommt.

Das ist das vollständige Änderungsprotokoll von Topaz Labs für Version 1.4.0:

Die Interna des Auth-Systems wurden geändert, damit Alpha-, Beta- und Release-Builds denselben Platz verwenden können (Möglicherweise müssen Sie sich erneut anmelden und Sitzungen aus Vor-1.4.0-Versionen beanspruchen)

Verbesserung des Schutztextes hinzugefügt

Neugestaltung des rechten Fensters

Neu gestalteter Willkommensbildschirm

Unterstützung für Nikons High Efficiency-Kompression hinzugefügt

Unterstützung für Nikon Z 9 High Efficiency Kompression

Behebt Z 8-Dateien, die sich nicht korrekt öffnen lassen (Z 8-Dateien, die HE-Kompression verwenden)

Bei der Größenänderung des Bildes können Sie jetzt Pixel pro Zoll oder Zentimeter und die Länge der einzelnen Kanten angeben

Die Leistung des Autopiloten wurde optimiert, wenn er aufgrund eines Bildwechsels oder des Umschaltens der Hochskalierung neu gestartet wird

Die Schriftart wurde von Roboto auf Inter geändert, und verschiedene Symbole wurden aktualisiert

Rechtsklick- und Drei-Punkte-Menüs sollten nun automatisch verschwinden, wenn Sie sich von ihnen wegbewegen

Der Text des Adobe Lightroom Classic Plug-Ins war zu groß für die Schaltfläche „Speichern“

Fehler bei der Verwendung des LrC-Plug-Ins mit LrC-Versionen unter 6 behoben (LrC 3.0 ist immer noch die minimal unterstützte LrC-Version)

Behoben: Bei der Wiederherstellung von Gesichtern wurde manchmal der Farbton des Gesichts verändert

Behoben: CLI erlaubte nicht die Angabe der Bittiefe

Es wurde behoben, dass die Statusleiste manchmal den falschen Status anzeigt, wenn man sich in einem

Bearbeitungsmodus befindet

Möglicher Fix für nicht aktualisierte Toggles bei einigen Benutzern

Lensfun aktualisiert

Topaz Photo AI kann auf der Website des Entwicklerstudios in einer Version für macOS oder Windows heruntergeladen und dann 30 Tage lang kostenlos ausprobiert werden. Im Anschluss werden für die Vollversion 199 USD fällig. Topaz Photo AI überzeugt vor allem mit einer Bildverbesserung mit nur wenigen Klicks, um verschwommene, verrauschte oder unscharfe Motive zu korrigieren. Es lässt sich sogar die Bildauflösung erhöhen, da die AI besonders gut darin ist, zusätzliche Pixel zu erzeugen.