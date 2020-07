Traffix: Autobahn-Management-Spiel erstmals kostenlos statt 4,49 Euro

Euch können Spiele wie Train Conductor oder Conduct This begeistern? Dann klickt euch sofort in den App Store und ladet euch das aktuell kostenlose iOS-Spiel Traffix (App Store-Link) herunter. Das ist jetzt erstmals gratis und musste zuletzt mit 4,49 Euro entlohnt werden. Werbung und In-App-Käufe gibt es nicht – ein echtes Premium-Spiel.

Traffix wurde von zwei ambitionierten Entwicklern auf die Beine gestellt und hat mich schon nach Level 1 überzeugt. Die 50 Level sind mit Städtenamen betitelt und halten immer ein neues Szenario bereit. Eure Aufgabe besteht darin, den Verkehr zu steuern und die weißen Fahrzeuge ohne Kollision ans Ziel zu bringen. Steuern könnt ihr dabei nur die Ampeln.

Bei einem roten Signal bleiben die Autos stehen. Allerdings sollte man die Fahrer nicht zu lange warten lassen, da sie sonst wütend werden. Mit einem Klick schaltet man die Ampel auf gelb, dann darf ein Auto passieren. Danach wird sie automatisch wieder rot. Mit einem Doppelklick schaltet man auf grün um und es können alle ankommenden Autos durchfahren. Die Ampel ist dann Dauergrün, erst mit einem weiteren Klick wird wieder auf rot geschaltet. Das sind die wichtigsten Regeln.

Die schwarzen Fahrzeuge müsst ihr genau beobachten und immer eine freie Lücke für die weißen Autos und LKWs finden. Ihr schlüpft also in die Rolle des Autobahnmanagers und müsst den Verkehr regeln. Das macht mir viel Spaß. Während man anfangs nur eine oder zwei Ampel bedienen muss und sich der Verkehr noch in Grenzen hält, wird es in großen Metropolen schnell unübersichtlich. Pro Level dürft ihr maximal 10 Fehler machen, sonst müsst ihr neu starten. Später trefft ihr auch auf Züge oder Flugzeuge.

Falls ihr ein Level perfekt und ohne Fehler absolviert habt, könnt ihr den Chaos-Modus betreten. Hier müsst ihr Polizeiautos möglichst schnell in den Verkehr einfädeln und dürft euch keinen einzigen Fehler erlauben.

Im Mai gab es noch neue 10 neue Städte. Ich kann euch den Download nur empfehlen. Traffix bietet eine schlichte, aber tolle Grafik, ein spaßiges Gameplay und verzichtet dabei auf Werbung und In-App-Käufe. Der Download ist 134,4 MB groß und mit 4,5 Sternen bewertet.