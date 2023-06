Trinkgelder im App Store: Apple will auch hier mitverdienen

Im App Store ist es mittlerweile etabliert, In-App-Käufe anzubieten, mit denen man Entwicklern und Entwicklerinnen für ihre gute Arbeit danken kann, indem man ein kleines Trinkgeld spendiert. Oft sind diese Zukäufe in Gratis-Apps zu finden oder in solchen, die auf ein Abo-Modell verzichten und stattdessen auf einen Einmalkauf setzen. Wer hier zufrieden ist, kann dem Entwickler oder der Entwicklerin einen kleinen Obolus per In-App-Kauf spendieren.

Wenn Entwicklerteams das Trinkgeld über die regulär im App Store angebotenen In-App-Kauf-Optionen anbieten, wird die übliche Provision in Höhe von 30 Prozent an Apple fällig. Möglich wäre aber auch ein anderes Zahlungsmittel, beispielsweise PayPal, sofern mit dem Trinkgeld-Kauf keine App-Inhalte freigeschaltet werden. So waren zumindest bisher die Regularien bei Apple.

Das noch junge soziale Netzwerk Damus (App Store-Link) jedoch sieht sich gegenwärtig mit der Drohung eines Rauswurfs aus dem App Store konfrontiert. Wie das Entwicklerteam bei Twitter berichtet, habe Apple ihnen untersagt, weiterhin eine Trinkgeld-Option anzubieten, die eine Zahlungsmethode außerhalb des App Stores nutze. Wenn das Damus-Team dieser Aufforderung nicht nachkommen wird, will Apple sich die Entfernung der App aus dem App Store vorbehalten.

Looks like we are getting removed from the appstore even after updating our app to make it clear that no digital content is getting unlocked when users are tipped. Users are only ever tipped after posts are made, the idea that content is being sold is nonsense. We will be filing… pic.twitter.com/Su945kE37v

— Damus⚡️ (@damusapp) June 26, 2023