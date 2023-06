Reddit: Moderatoren fordern gerechte Preise für die API-Nutzung

Im Streit um die eklatante Preiserhöhung der API-Nutzungsgebühren für Drittanbieter-Apps haben mehrere Moderatoren großer Subreddits nun offene Briefe an die Reddit-Administratoren verfasst. Darin fordern sie unter anderem eine „erschwingliche Rendite“ für Drittanbieter-Apps, Verbesserungen an den Moderations-Tools und Anpassungen an den Barrierefreiheit-Optionen, die denen der Drittanbieter-Apps mindestens gleichkommen. Auch einen bei Reddit angestellten „Fürsprecher für Moderatoren“ wünschen sich die Mods.

Nachdem sich Anfang des Monats mehr als 8.000 Subreddits am 48-stündigen Streik gegen die Preiserhöhungen beteiligt hatten, haben die Moderatoren einiger dieser Subreddits, darunter r/mildlyinteresting und r/funny, offene Briefe an die Mitarbeitenden von Reddit verfasst. Inhaltlich folgen die Briefe alle derselben Linie und enthalten die Forderung nach einer „Rückkehr zu einem produktiven Dialog“ zwischen Reddit und seinen Usern.

Im Detail enthalten die Briefe folgende Forderungen:

Reddit solle sich verpflichten:

nach Möglichkeiten zu suchen, damit Drittanbieter-Apps einen erschwingliche Rendite erzielen können

Moderations-Tools und Barrierefreiheit-Features einzubauen, die der Funktionalität und dem Nutzen denen der Drittanbieter-Apps gleichkommen oder diese übertreffen

einer deutlichen Reduzierung von Spam, Fehlinformationen, Fanatismus und illegalen Inhalten auf Reddit Priorität einzuräumen

alle zukünftigen Entwicklungen, die sich auf Moderatoren, Mitwirkende oder Stakeholder auswirken könnten, mindestens ein Geschäftsquartal vor ihrem geplanten Inkrafttreten anzukündigen

mit langjährigen Moderatoren zusammenzuarbeiten, um einen vernünftigen Fahrplan und eine Frist für die Umsetzung aller oben genannten Punkte festzulegen

Bemühungen, Reddit zur Einhaltung seiner Verpflichtungen und Fristen anzuhalten, intern in Zukunft nicht mit Beleidigungen, Drohungen, Entlassungen oder Anfeindungen zu beantworten

Darüber hinaus solle Reddit seine Zustimmung zu den genannten Punkten öffentlich bekräftigen, indem das Unternehmen die Nutzungsbedingungen und den Verhaltenskodex für Moderatoren anpasse. Zu guter Letzt verlangen die Mods, dass Reddit einen „Fürsprecher für Moderatoren“ einstellt, der, ausgestattet mit Entscheidungs- und Gestaltungsbefugnis, für die Interessen der Moderatoren eintritt. Einstellungsvoraussetzung sollte eine langjährige Tätigkeit als freiwilliger Reddit-Moderator sein.

In den Briefen heißt es abschließend, dass das Unternehmen das Vertrauen der Briefschreiber zwar „fast vollständig zerstört“ habe, dass sie aber „hoffen, dies gemeinsam wieder aufbauen (zu) können“. Die Mods haben um eine Antwort von Reddit bis zum 29. Juni gebeten – also einen Tag, bevor viele Drittanbieter-Apps abgeschaltet werden sollen.

Da sich Reddit selbst bisher unempfindlich gegenüber den Protesten gezeigt hat, bleibt jedoch abzuwarten, ob die Verfasser der offenen Briefe mit einer positiven Antwort auf ihre Forderungen rechnen können.