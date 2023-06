Reddit: CEO erzählt Angestellten, der Protest „wird vorübergehen“

Wir haben in dieser und der letzten Woche bereits mehrfach darüber berichtet: Das weltweit genutzte Online-Forum Reddit will für die Nutzung seiner Schnittstellen ordentlich abkassieren. Am Beispiel der besonders beliebten App Apollo heißt das: Innerhalb von wenigen Wochen steigen die Kosten pro Monat von 0 US-Dollar auf über 1,5 Millionen US-Dollar. Kein Wunder, dass der Entwickler Christian Selig die Reißleine zieht und seine App einstellt. Das gleiche gilt für viele weitere Apps, welche die Reddit-Schnittstellen verwenden.

Auch in der Community ist der Aufschrei groß. So groß sogar, dass sich zahlreiche Subreddits, das sind kleine Unterforen mit einem eigenen Moderatorenteam, dazu entschlossen haben, ab dem 12. Juni 48 Stunden lang zu streiken. Mit dabei sind etliche Kanäle, die mehr als 20 oder gar 40 Millionen Follower haben. Insgesamt sollen bei dem Protest mehr als 8.000 Subreddits beteiligt gewesen sein.

In Bezug auf den Protest richtete sich nun auch Reddit-CEO Steve Huffman in einer internen Memo (via The Verge) an seine Angestellten. Er erklärte ihnen, dass der Blackout keine „signifikanten Auswirkungen auf die Einnahmen“ hatte und dass das Unternehmen davon ausgeht, dass viele der Subreddits bis Mittwoch wieder online sein werden.

„Wir müssen unbedingt liefern, was wir versprochen haben“

„Es gibt deswegen eine Menge Lärm. Einen der lautesten, die wir je erlebt haben. Bitte wisst, dass unsere Teams daran arbeiten, und wie alle Explosionen auf Reddit wird auch diese vorübergehen“, heißt es in dem Memo. „Wir müssen unbedingt liefern, was wir versprochen haben. Die einzige langfristige Lösung ist die Verbesserung unseres Produkts, und kurzfristig haben wir ein paar wichtige Mod-Tool-Launches, die wir unter Dach und Fach bringen müssen.“ Huffman warnt die Angestellten auch davor, Reddit-Artikel in der Öffentlichkeit zu tragen, da die Wut über die API-Preisänderungen sie „zum Objekt der Frustration [der User] machen könnte.“

Die gesamte Memo von Huffman an das Reddit-Team kann hier übersetzt ins Deutsche nachgelesen werden:

„Hi Snoos, seit letzter Nacht sind etwa tausend Subreddits privat. Wir gehen davon aus, dass viele von ihnen bis Mittwoch zurückkehren werden, da viele dies bereits angekündigt haben. Wir wussten zwar, dass dies kommen würde, aber es ist dennoch eine Herausforderung, und wir haben viel Arbeit vor uns. Eine Reihe von Snoos hat rund um die Uhr gearbeitet, sich an die Belastungen der Infrastruktur angepasst, sich mit den Communities ausgetauscht und auf die unzähligen Probleme im Zusammenhang mit diesem Blackout reagiert. Vielen Dank, Team. Wir haben bisher keine nennenswerten Auswirkungen auf die Einnahmen festgestellt und werden sie weiter beobachten. Es gibt deswegen eine Menge Lärm. Einen der lautesten, die wir je erlebt haben. Bitte wisst, dass unsere Teams daran arbeiten, und wie alle Explosionen auf Reddit wird auch diese vorübergehen. Das Wichtigste, was wir jetzt tun können, ist, konzentriert zu bleiben, uns auf Herausforderungen einzustellen und weiter voranzukommen. Wir müssen unbedingt liefern, was wir versprochen haben. Die einzige langfristige Lösung ist die Verbesserung unseres Produkts, und kurzfristig haben wir einige wichtige Mod-Tool-Launches, die wir unter Dach und Fach bringen müssen. Während die beiden größten Drittanbieter-Applikationen, Apollo und RIF, zusammen mit einigen anderen, angekündigt haben, dass sie Ende des Monats eingestellt werden, sind wir mit einigen anderen noch im Gespräch. Und wie ich in meinem Beitrag von letzter Woche erwähnt habe, werden wir barrierefreie Anwendungen ausnehmen und haben bisher Vereinbarungen mit RedReader und Dystopia getroffen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber bitte seid vorsichtig, wenn ihr Reddit-Klamotten in der Öffentlichkeit tragt. Einige Leute sind wirklich verärgert, und wir wollen nicht, dass ihr das Objekt ihrer Frustration werdet. Nochmals, wir werden das schon schaffen. Vielen Dank an euch alle, dass ihr uns dabei helft.“

Apps wie Apollo for Reddit und RIF haben bereits angekündigt, dass sie am 30. Juni ihren Betrieb einstellen müssen – einen Tag, bevor die neue Preisgestaltung in Kraft treten soll. Empörte Reddit-User organisierten die weit verbreiteten Subreddit-Blackouts, die die Seite am Montag kurzzeitig zum Absturz brachten. Einige Subreddits haben bereits angekündigt, ihre Seite auch nach dem Protest abgeschaltet zu lassen, darunter die beliebte Apple-Community r/Apple.