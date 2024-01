Tuneful: Musiksteuerungs-Tool für macOS erscheint in Version 1.0

Hört ihr viel Musik über Apple Music oder Spotify auf eurem Mac? Dann könnt ihr euch die kleine, aber feine Freeware Tuneful genauer ansehen. Die Anwendung des Entwicklers Martin Fekete agiert als Musiksteuerung unter macOS, versteht sich mit Apple Music und Spotify, und nistet sich ganz unauffällig mit einem Symbol in der Menüleiste des Macs ein.

Tuneful kann ganz einfach und kostenlos von der GitHub-Website heruntergeladen werden, und wurde fast ausschließlich in Apple Swift geschrieben. Der Download ist nur knapp 7 MB groß und erfordert nach dem ersten Start die Auswahl des verwendeten Musikstreaming-Dienstes: Apple Music oder Spotify. Im Anschluss muss man noch entsprechende Zugriffsrechte gewähren und kann dann die Musik über die Fernbedienung in der Menüleiste steuern. In den Einstellungen lässt sich zudem festlegen, ob die App gleich beim Systemstart mit hochgefahren werden soll.

Zu den Funktionen von Tuneful gehören:

Einfaches Abspielen, Pausieren, Überspringen und Zurückspringen zu vorherigen Titeln ohne Umschalten zwischen Anwendungen. Tuneful lässt sich nahtlos mit Spotify und Apple Music integrieren. Steuerung der Systemlautstärke: Stelle die Systemlautstärke direkt über die Menüleiste ein. Du musst keine zusätzlichen Einstellungen oder Anwendungen öffnen, um deine Klangpräferenzen zu ändern.

Stelle die Systemlautstärke direkt über die Menüleiste ein. Du musst keine zusätzlichen Einstellungen oder Anwendungen öffnen, um deine Klangpräferenzen zu ändern. Audio-Ausgabegerät: Wähle dein bevorzugtes Audio-Ausgabegerät mit einem einzigen Klick. Wechsle mühelos zwischen Kopfhörern, Lautsprechern und anderen angeschlossenen Geräten.

Wähle dein bevorzugtes Audio-Ausgabegerät mit einem einzigen Klick. Wechsle mühelos zwischen Kopfhörern, Lautsprechern und anderen angeschlossenen Geräten. Mini Player-Fenster: Das Mini Player-Fenster bietet eine kompakte Ansicht der aktuellen Titelinformationen und Wiedergabesteuerungen. Behalte deine Musik im Auge, ohne deinen Arbeitsablauf zu unterbrechen.

Tuneful v1.0: Anzeige von Songinfos direkt in der Menüleiste

Ab sofort liegt Tuneful in Version 1.0.0 bei GitHub vor. Laut Entwickler Martin Fekete wurden damit auch einige neue Funktionen in die kleine Musiksteuerung integriert. So gibt es nun ein Feature zur Anzeige von Songinformationen direkt in der Menüleiste sowie ein neues Einstellungs-Fenster mit der Möglichkeit, die in der Menüleiste angezeigten Informationen anzupassen.

Darüber hinaus hat der Entwickler einen Fehler behoben, bei dem Fortschrittsbalken und Spielzeit manchmal nicht aktualisiert wurden. Auch die Popover-Benutzeroberfläche wurde weiter optimiert und zusätzliche Fehlerbehebungen und Optimierungen vorgenommen. Solltet ihr Gefallen an Tuneful gefunden haben, könnt ihr dem Entwickler einen kleinen Obolus über Ko-Fi spendieren. Über GitHub lassen sich darüber hinaus auch Bugs mitteilen und neue Feature-Wünsche anfragen.