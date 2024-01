Wertvollstes Unternehmen der Welt: Apple und Microsoft erstmals gleichauf

Für einen kurzen Moment am Donnerstag war Microsoft das wertvollste Unternehmen der Welt. Kurz vor Börsenschluss überholte Apple den großen Konkurrenten aus Redmond jedoch wieder und setzte sich erneut an die Spitze.

Dieser kleine Ausreißer könnte jedoch eine grundsätzliche Wachablösung bedeuten: Denn während Apples Aktienkurse seit etwa einem halben Jahr mehr oder weniger auf der Stelle treten, hat Microsoft kontinuierliche Zuwächse zu verzeichnen. Als Grund dafür wird der Fokus Microsofts auf KI-Technologie angegeben: Man schwimmt auf der aktuellen Hype-Welle um ChatGPT, Bard und Co. mit. Apple zeigt sich bezüglich dieser Thematik bisher noch sehr zurückhaltend. Heise geht noch weiter ins Detail:

„Allein seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs von Microsoft um mehr als 3 Prozent gestiegen, während Apples Anteile sogar minimal gefallen sind. Microsoft hat früh in den KI-Konzern OpenAI investiert und treibt seit Monaten die Einbindung von dessen Textgenerator ChatGPT in die eigenen Produkte voran. Erst vor wenigen Tagen hat der Konzern angekündigt, dass PC-Tastaturen eine weitere Windows-spezifische Taste bekommen sollen, über die der KI-Assistent Copilot direkt aufgerufen werden können soll. Wenn sich das durchsetzt, wäre es die erste signifikante Änderung an PC-Tastaturen seit 30 Jahren.“

Während also bei Microsoft großer Optimismus und Aufbruchstimmung herrschen dürfte, sieht die Lage bei Apple derzeit schlechter aus. Neben kontinuierlich sinkenden Absatzzahlen für die eigenen Produkte, auch beim Erfolgsfaktor iPhone, ist vor allem ein mangelndes Interesse in China ausschlaggebend für Apples aktuelle Schwäche. Dort seien laut Reuters Geräte von Huawei im Aufschwung und sorgen für größere Marktanteile.

Derzeit liegt Apple mit einer Marktkapitalisierung von 2,896 Billionen USD noch knapp vor Microsoft, das einen aktuellen Börsenwert von 2,845 Billionen USD aufweist (Daten vom 12. Januar 2024 um 13.10 Uhr). Skepsis bei Investoren bezüglich der neuen AR-/VR-Brille Apple Vision Pro sowie drohende Regulierungsmaßnahmen in mehreren Ländern dürften auch in nächster Zeit dazu beitragen, dass Apple den Titel als wertvollstes Unternehmen der Welt an Microsoft abtreten muss. Die nächsten Quartalszahlen, in denen sich auch das Weihnachtsgeschäft niederschlägt, werden von Apple am 1. Februar veröffentlicht.