NordVPN: Bekannter Dienstleister arbeitet an eSIM-Dienst

In Europa ist man ja mittlerweile und glücklicherweise ziemlich komfortabel unterwegs, was den Mobilfunk angeht – bei unseren Nachbarn oftmals noch besser als hier bei uns in Deutschland. Aber was macht am eigentlich, wenn man Europa verlässt? Dann lassen sich Telekom & Co die mobilen Daten immer noch sehr gut bezahlen.

Insbesondere bei neueren iPhone-Modellen ist die Sache relativ einfach: Man lässt einfach die normale SIM-Karte im Gerät, um weiter unter der bekannten Nummer erreichbar zu sein. Zusätzlich aktiviert man eine eSIM – aber wo bekommt man den passenden Tarif her? Mittlerweile gibt es für dieses Unterfangen Apps wie Airalo und bald kommt ein nicht ganz unbekannter Anbieter dazu.

Beta-Version von Saily soll bald starten

NordVPN, ein bekannter Anbieter für verschlüsselte Internet-Verbindungen, hat in dieser Woche einen neuen Service enthüllt: Saily. Unter diesem Namen will man noch in diesem Jahr einen eSIM-Dienst anbieten.

„Wenn man auf Reisen ist, möchte man ständig Zugang zum Internet haben, aber das ist nicht immer einfach. Saily sorgt dafür, dass man keine öffentlichen Wi-Fi-Netzwerke nutzen muss, denen man nicht vertraut, um auf das Internet zuzugreifen“, sagt Vykintas Maknickas, Head of Product Strategy bei Nord Security.

Darüber hinaus will Saily dabei helfen, günstige Datentarife an einem Ort zu finden. Man will in mehr als Hundert Ländern dutzende Tarife anbieten. Genaue Preise und ein konkretes Start-Datum konnte man bisher noch nicht nennen, die erste Beta-Version von Saily soll es aber noch im ersten Quartal 2024 geben. Eine Vorab-Anmeldung ist auf saily.com möglich.