Die Top-Themen der Woche: Ein Gadget der CES hat mich fasziniert

Die Woche in der Technik-Welt stand ganz im Zeichen der CES in Las Vegas. Die Consumer Electronics Show ist die weltweit größte Messe für Verbraucherelektronik. Ein Ding, das ich mir in 14 Jahren appgefahren.de noch immer nicht persönlich anschauen konnte, vielleicht klappt es ja endlich im nächsten Jahr.

Vorgestellt wurden einmal mehr etliche neue Fernseher mit brandneuen Technologien, etliche Ladegeräte und Saugroboter. Oftmals dauert es aber noch Monate, bis die neue Technik bei uns landet. Ein ziemlich gutes Beispiel ist Nanoleaf Skylight: Auf der CES 2023 wurde die Deckenbeleuchtung erstmals vorgestellt, auf der CES 2024 hat man den Start der Vorbestellungen angekündigt.

Persönlich fasziniert hat mich in diesem Jahr nur ein Gadget: Der Rabbit r1. Es handelt sich um einen KI-Assistenten eines bislang gänzlich unbekannten Herstellers. Das Teilchen soll, eine Verbindung mit dem Internet vorausgesetzt, in der Lage sein, selbstständig mehrstufige Aufgaben durchzuführen. Etwa die Suche nach einem tollen Urlaubsort mit der direkten Buchung von passenden Flügen und einem schicken Hotel. Ob das alles tatsächlich funktioniert? Wir werden es für euch herausfinden, natürlich haben wir das rund 200 Euro teure Gadget für euch vorbestellt.

Und auch Apple hat es sich nicht nehmen lassen, zeitgleich zum Start der CES eine Ankündigung zu machen: Apple Vision Pro wird ab dem 2. Februar ausgeliefert – allerdings zunächst nur in den USA.

