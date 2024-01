Aktuell mit 36 Euro Rabatt: Oraimo 165W Netzteil ausprobiert

In unserer Kombi-News haben wir kurz auf das neue Oraimo Netzteil mit 165 Watt (Amazon-Link) aufmerksam gemacht. Das Netzteil war blitzschnell hier im Büro und ich kann euch noch einmal alle Details und eigene Erfahrungen mit auf den Weg geben. Und derzeit könnt ihr beim Kauf stolze 36 Euro sparen, wenn ihr den 30 Prozent Coupon auf der Produktseite aktiviert und zusätzlich im Warenkorb den Gutschein 6MDH3K9Q nutzt. Dann zahlt ihr nur 43,99 Euro statt 79,99 Euro.

Mit 7,4 x 7,4 x 3,1 Zentimeter ist das starke Netzteil wirklich sehr kompakt. Das Design ist schlicht, auf der linken und rechte Seite gibt es eine leichte Struktur, die das Netzteil griffiger macht. Mit 165 Watt liefert das Ladegerät von Oraimo sehr viel Power und bietet als Anschlüsse 2x USB-C und 1x USB-A an.

Oraimo 165W Netzteil bietet drei Ports

Im Lieferumfang ist ein 150 Zentimeter langes und mit Nylon umflochtenes USB-C Kabel mit dabei. Dieses unterstützt bis zu 240 Watt und kann ein iPhone 15 oder ein MacBook mit Storm versorgen- Über einen USB-C Port sind bis zu 140 Watt möglich, zusammen mit Power Delivery 3.1 wird ein 16″ MacBook Pro innerhalb von 26 Minuten von 0 auf 50 Prozent geladen. Dafür wird allerdings ein USB-C auf MagSafe-3 Kabel benötigt, via USB-C sind maximal 120 Watt möglich.

Wenn ihr zwei Geräte via USB-C gleichzeitig aufladen wollt, bekommt ihr 95 Watt und 70 Watt. 1x USB-C und 1x USB-A zusammen liefern 120 Watt und 30 Watt. Werden alle drei Buchsen gleichzeitig verwendet, gibt es 100 Watt, 45 Watt und 18 Watt.

Ein kleiner LED-Ring gibt dabei an, wenn das Netzteil aktiv und bereit ist. Dieser leuchtet nur sehr schwach und sollte in dunklen Umgebungen kaum stören. In meinen Test hat das Oraimo 165 Watt Netzteil zuverlässig funktioniert und mein 14″ MacBook Pro, mein iPhone 15 Pro Max und mein iPad Pro mit Storm versorgt. Bei längerer Verwendung wird das Netzteil leicht wärmer, aber das ist völlig normal.

Mit dem Ladegerät könnt ihr problemlos auch zwei Computer mit Storm versorgen. Mit 95 Watt und 70 Watt werden beide Laptops mit Storm versorgt und die Power reicht auch aus, um den Akku während der Arbeit zu laden. Das Ladegerät wiegt 325 Gramm und ist gar nicht mal so schwer und im Vergleich zu Apples 140 Watt Netzteil 25 Prozent kleiner. Außerdem ist der Apple 140W USB-C Power Adapter mit 105 Euro einfach nur überteuert.

Fazit und Preis

Wenn ihr auf der Suche nach einem kompakten, aber starken Netzteil seid, bekommt ihr mit dem Oraimo-Lader einen tollen Wegbegleiter. Das Preis-Leistungsverhältnis könnte nicht besser sein, mit den aktuellen Gutscheinen zahlt ihr nur 43,99 Euro statt 79,99 Euro und könnt bis zu drei Geräte zuverlässig und schnell aufladen. On top wird noch ein hochwertiges und schnelles USB-C Lade- und Datenkabel mitgeliefert.