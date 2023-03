TV-App auf dem Mac: Apple plant Redesign mit neuer Seitenleiste

Laut Informationen von 9to5Mac arbeitet Apple aktuell daran, ein Redesign für die macOS-Version der hauseigenen TV-App auf den Weg zu bringen. Das überarbeitete Design ist bereits in der macOS 13.3-Betaversion enthalten, soll aber laut 9to5Mac aktuell noch deaktiviert sein. Der Blog hat aber trotzdem eine Möglichkeit gefunden, das neue Design zu aktivieren und einen Blick auf die Neuerungen zu werfen.

„Die wichtigste Änderung in diesem neuen Design ist das Hinzufügen einer Seitenleiste für die Navigation. Damit zieht die Mac-Version der TV-App (endlich) mit der iPad-Version gleich, die mit iOS 15.2 eine Seitenleiste hinzugefügt hat. Die Seitenleiste ist in verschiedene Abschnitte für Apple TV, Store, Bibliothek, Geräte und Wiedergabelisten unterteilt. Der Abschnitt ‚Apple TV‘ enthält spezielle Abschnitte für ‚Watch Now‘ und Apple TV+. Außerdem erhält man schnellen Zugriff auf alle Apple TV-Kanäle, die man abonniert hat, wie MLS Season Pass, Showtime oder Starz. In der Kategorie ‚Store‘ kann man Filme und Fernsehsendungen über den iTunes Store kaufen. Die Kategorie ‚Mediathek‘ bietet Zugriff auf deine zuvor gekauften Inhalte, Leihgeräte, die gemeinsame Nutzung zu Hause, die gemeinsame Nutzung mit der Familie und mehr.“

So berichtet Chance Miller von 9to5Mac bezüglich der wichtigsten Änderungen der TV-App auf dem Mac. Weitere größere Neuerungen gibt es in der App leider nicht. Wer also mit einer kompletten Überarbeitung geliebäugelt hat, wird leider enttäuscht werden. Nichtsdestotrotz ist die Integration einer Seitenleiste für eine optimierte Navigation eine erste gute Verbesserung.

Wann genau das neue Design Einzug in die TV-App halten wird, ist unklar. Obwohl es in der Betaversion von macOS 13.3 enthalten ist, ist es noch deaktiviert. Es ist möglich, dass Apple das Redesign mit dem offiziellen Release von macOS 13.3 inkludiert, was bereits im nächsten Monat soweit sein könnte.

Fotos: 9to5Mac.