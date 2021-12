Twitch: Streaming-Dienst jetzt mit SharePlay unter iOS 15

Die Streaming-Plattform Twitch (App Store-Link) ist vor allem als Medium für Gamer und ihre Fans bekannt. Dort werden 24 Stunden am Tag Livestreams von verschiedensten Spielen gezeigt, denen man zusehen und kommentieren kann. Mittlerweile finden sich aber auch weitere Inhalte abseits des Gamings: Erst kürzlich kam die neue Kategorie „Tiere, Aquarien und Zoos“ mit Feelgood-Inhalten hinzu.

Nun hat die Livestream-Plattform eine Unterstützung für Apples SharePlay-Feature, das seit iOS 15 ein Bestandteil von FaceTime ist, auf den Weg gebracht. Bei Twitter informiert Twitch in einem Tweet über die neue Funktion.

Want to watch Twitch with all your friends? Now you can on iPhone and iPad devices through SharePlay! 📱

Learn more about how to watch streams together in a FaceTime call here: https://t.co/PIWwZ3OkpO

— Twitch Support (@TwitchSupport) November 30, 2021