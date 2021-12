appgefahren Adventskalender: 2. Türchen mit MediaMarkt

Und weiter geht es mit unserem großen Spaß für die ganze Familie. Nachdem wir bereits am 1. Advent losgelegt und unseren Adventskalender etwas früher gestartet haben, geht es jetzt ganz regulär weiter. Das heißt für euch: Bis zum 24. Dezember öffnen wir jeden Tag ein Türchen.

Heute ist ein Partner dabei, über den ich mich ganz besonders freue: MediaMarkt. Und das nicht ohne Grund, denn zusammen mit dem Elektronik-Händler können wir heute wieder einen fetten Gutschein verlosen. Eine glückliche Gewinnerin oder ein glücklicher Gewinner darf sich über einen Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro freuen.

Was ihr damit anstellt, das bleibt natürlich euch überlassen. Eingelöst werden kann der Gutschein im Online-Shop von MediaMarkt und auch in den Märkten vor Ort. Um eine Chance auf den Gutschein zu erhalten, müsst ihr aber eine Frage richtig beantworten: Was müsst ihr im Online-Shop von MediaMarkt investieren, wenn sich euer 11 Jahre altes Kind einen Porsche 911 RSR wünscht?

Die richtige Antwort vom 1. Dezember: Eve Thermo. Das wusste auch Philipp R., der sich über einen HomePod mini und ein Eve-Starterset freuen darf. Die Produkte von Eve könnt ihr natürlich auch bei MediaMarkt kaufen. Teilgenommen haben 4.000 Personen.