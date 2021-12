Letter Rooms: Premium-Anagramm-Spiel bekommt Weihnachts-Update

Im Mai dieses Jahres konnten wir erstmals über das spannende Wörter-Spiel Letter Rooms (App Store-Link) vom österreichischen Entwickler Klemens Strasser berichten. Letzterer hat schon einige Spiele für iOS veröffentlicht, darunter Subwords, Asymmetric und Elementary Minute. Letter Rooms lässt sich kostenlos herunterladen und über einen In-App-Kauf in Höhe von 0,99 Euro zur Vollversion mit allen Puzzles freischalten. Für die Installation wird mindestens iOS/iPadOS 14.3 oder neuer sowie etwa 59 MB an freiem Speicherplatz benötigt.

Letter Rooms wird vom Entwickler als „simples, Anagramm-artiges Spiel mit 210 Puzzles, drei Spielmechaniken und ein paar schönen Accessibility-Features wie einen Dyslexic Font oder VoiceOver-Support“ beschrieben. Insgesamt teilen sich die 210 Worträtsel auf zwölf verschiedene Themenbereiche auf, darunter Tiere, Popkultur, Sport oder Kulinarisches. Um das Anagramm basierend auf dem Hinweis am oberen Bildschirmrand zu lösen, verschiebt man einfach die einzelnen Buchstabenkacheln in die richtige Reihenfolge. Zudem gibt es drei verschiedene Spielmechaniken, um das Gameplay etwas abwechslungsreicher zu gestalten: Bewegliche-, On-Off- und Multi-Buchstaben.

In der nun vorliegenden Version 1.4 bzw. 1.4.1 hat Klemens Strasser einige tolle Neuigkeiten in sein Spiel eingebaut, darunter einen kleinen Adventskalender.. Jeden Tag im Dezember wird ein neues Level freigeschaltet, dass sich thematisch an die Weihnachtszeit anlehnt. Bei den Rätseln geht es unter anderen um weihnachtliche Lieder, Traditionen, Bücher und Filme. Da Letter Rooms seit Version 1.3 auch Apples neue Funktion SharePlay unterstützt, lassen sich diese Rätsel auch gemeinsam lösen.