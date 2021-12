Unruhe bei Spotify: CEO investiert in Militär-Technologie

Der Geschäftsführer des schwedischen Musikstreaming-Dienstes Spotify (App Store-Link), Daniel Ek, hat in der Vergangenheit bereits in mehrere Unternehmen investiert. Soweit so gut. Nun jedoch bringt der CEO des Konzerns die eigene Nutzerschaft gegen sich auf, als bekannt wurde, dass Ek in ein Startup investiert, das sich auf Militärtechnologien spezialisiert hat.

Das Konzept des Münchner Startups Helsing besteht aus Künstlicher Intelligenz, „die verschiedenste Sensordaten aus Militärfahrzeugen und -technik auswertet und so den Verantwortlichen bei der Einschätzung von Gefechtslagen oder der Auswahl militärischer Ziele assistiert.“ So berichtet das Magazin t3n über das Unternehmen, in das Ek investiert. „Zur Zielgruppe für das Softwareangebot gehören dabei Armeen, Sicherheitsbehörden und Waffenhersteller. […] Erste Kunden könnten beispielsweise das französische, britische und deutsche Militär sein.“

Spotify-CEO Daniel Ek gehört seit kurzem zum Vorstand des Startups und hat 100 Millionen Euro in Helsing investiert. Ek kündigte schon im letzten Jahr an, in Zukunft Europa als Technologie-Standort weiter fördern und vor allem im Deeptech-Sektor investieren zu wollen. Seine Ankündigung bei Twitter, Helsing mit einer Finanzspritze zu versehen, kam bei der eigenen Userbase offenbar nicht sonderlich gut an – die negativen Kommentare häuften sich.

Today, I am proud to announce that @PrimaMateria_ is investing €100m in @HelsingAI & that I am joining the board.

Prima Materia was founded to partner with teams like Helsing. Ambitious, ethical, & driven by a mission to help build a thriving society.https://t.co/46XsanjlLx

