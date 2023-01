Twitter bestätigt: Änderungen an der API machen Drittanbieter-Apps funktionsunfähig

Ihr habt es sicherlich mitbekommen: Twitter hat von jetzt auf gleich Drittanbieter-Apps ausgesperrt und so die Apps funktionsunfähig gemacht. Drittanbieter sind auf die Twitter API angewiesen, um die Inhalte abrufen zu können. In unserem gestrigen Artikel sind wir auf die Umstände ausführlich eingegangen und haben auch aufgezeigt, dass die Sperrung mit Absicht erfolgt. Nun meldet sich Twitter erstmals offiziell zu Wort und schreibt:

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working.

— Twitter Dev (@TwitterDev) January 17, 2023