Ugreen: Nützliches HDMI- und Klinken-Adapter-Zubehör derzeit mit Rabatt

Immer wieder kommt es im Alltag zu Situationen, in denen Adapter einem das Leben deutlich vereinfachen. Ich kann von zwei Anwendungsbeispielen berichten: Zum einen waren aufgrund mehrerer angeschlossener Geräte alle HDMI-Anschlüsse meines Fernsehers belegt. Möchte ich dann zwischen meinen beiden Spielkonsolen, der PlayStation und der Nintendo Switch, wechseln, war ein umständliches Umstöpseln notwendig. Oder auch das gute alte kabelgebundene EarPods-Headset von Apple mit Klinkenanschluss – mit dem USB-C-Port meines iPhone 15 Pro lässt es sich nicht mehr verwenden.

Glücklicherweise gibt es für solche und andere Situationen mittlerweile einen großen Markt an Dongles und Adaptern, mit denen sich scheinbar zunächst nicht kompatible Anschlüsse doch noch verwenden lassen. Der bei uns beliebte Zubehör-Hersteller Ugreen hat für beide oben genannte Probleme die passenden Accessoires im Sortiment, die zudem aktuell auch noch bei Amazon mit Rabatten erworben werden können.

Ugreen HDMI 2.0 Switch: Per Knopfdruck zwischen zwei Quellen wechseln

Der Ugreen HDMi 2.0 Switch unterstützt den Anschluss von zwei HDMI-Quellen an ein HDMI-Display. Er kann auch als HDMI-Splitter verwendet werden, um eine HDMI-Quelle an zwei Monitore anzuschließen. Wichtig zu wissen: Die beiden Monitore können nicht gleichzeitig arbeiten und können nur umgeschaltet werden. Der HDMI-Switch bietet Auflösungen von 4K@60Hz, 2K@120Hz und 1080p. Möchte man die volle Auflösung erreichen, wird empfohlen, ein

maximal ein Meter langes oder kürzeres HDMI 2.0-Kabel zu verwenden.

Der Ugreen HDMI 2.0 Switch ist kompatibel mit HDMI 2.1/2.0/1.4, bietet eine Bandbreite von bis zu 18Gbit/s für die Videoübertragung (Einzelkanalbandbreite 6Gbit/s) und unterstützt außerdem die Funktionen HDR, 3D, CEC, HDCP und DTS Sound. Für den Betrieb ist zudem keine externe Stromversorgung oder weitere Treiber erforderlich. Bei Amazon lässt sich die schwarze Farbvariante des Ugreen HDMI-Switches momentan mit sattem Rabatt von 43 Prozent für nur 8,49 Euro erwerben, sonst wird 14,99 Euro fällig. Die HDMI-Kabel müssen selbst gestellt werden und sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Ugreen USB-C-Klinken-Adapter: Praktisch für iPhone 15-User

Mit der iPhone 15-Generation hat Apple vom Lightning- auf einen USB-C-Anschluss gewechselt, sehr zur Freude der Apple-Gemeinde. Der neue Port bringt aber für älteres Zubehör einige Probleme mit sich: Wer einen kabelgebundenen Kopfhörer oder die allseits beliebten Apple EarPods mit 3,5mm-Klinke mit dem neuen Smartphone verwenden will, benötigt einen Adapter.

Auch hier hat Ugreen ein passendes Accessoire in der Hinterhand: Den Ugreen USB-C-Klinken Adapter, der sich nicht nur mit einem iPhone 15-Modell, sondern auch mit anderen Smartphones oder dem iPad Air/Pro nutzen lässt. Der Adapter verfügt dank eines fortschrittlichen DAC-Chips über eine breite Kompatibilität, ein Kondensatorfilter minimiert Klangverluste und maximiert gleichzeitig die Klangausgabe. Per Knopfdruck lässt sich so unter anderem weiterhin am Kopfhörer die Lautstärke anpassen, die Wiedergabe von Musik und Videos steuern, sowie Anrufe annehmen oder beenden.

Dank der TPE-Materialien und Aluminium-Gehäuse bietet der Ugreen-Adapter eine starke Antiinterferenz-Fähigkeit und garantiert eine stabile Signal-Übertragung. Die geflochtene Nylonhülle soll über 15.000 Verbiegungen standhalten. Durch die kompakte Größe kann der Adapter zudem jederzeit am Kopfhörer oder Headset verbleiben und als Verlängerung des Kabels dienen.

Bei Amazon ist der Ugreen USB-C-Klinken-Adapter derzeit in schwarzer und grauer Farbvariante zum Preis von jeweils 12,99 Euro zu haben. Auf der Artikelseite lässt sich ein 3 Euro-Coupon aktivieren, mit dem sich der Preis auf 9,99 Euro reduzieren lässt. Noch mehr sparen kann man, wenn man den Adapter-Doppelpack für 19,99 Euro erwirbt: Hier kann ein 4 Euro-Coupon aktiviert werden, der den effektiven Preis eines Adapters auf 8 Euro senkt.