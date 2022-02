Ulysses: Schreibprogramm für iOS kann Schriftarten von Drittanbietern importieren

Ulysses (App Store-Link) ist ein bekanntes Schreibprogramm für iPhone, iPad und Mac. Die umfangreich ausgestattete App richtet sich vor allem an anspruchsvolle Autoren und wurde in der Vergangenheit bereits mit dem renommierten Apple Design Award ausgezeichnet. Nun gibt es für die iOS-Version ein Update mit neuen Funktionen.

Während man auf dem Mac schon zahlreiche Schriftarten nutzen kann, wird die Auswahl nun auch auf iPhone und iPad größer. Ab sofort werden Schriften-Apps von Drittanbietern, beispielsweise Creative Cloud oder iFont, unterstützt. So könnt ihr im Ulysses-Editor noch mehr Schriftarten nutzen, um eure Dokumente euren eigenen Vorlieben anpassen zu können.

Gleichzeitig optimiert das Update auch einige Teile der Benutzeroberfläche, die Bibliothek auf dem iPhone wurde neu gestaltet und die Schreibziele haben eine neue Optik bekommen. Schreibziele mit einem geringen Fortschritt sind jetzt in der Blätterliste und in der Bibliothek besser zu erkennen. Auch die Teilen-Erweiterung hat nun einen neuen Look.

Ulysses lässt sich in Version 25 kostenlos herunterladen, die Finanzierung erfolgt über ein Abonnement. Letzteres lässt sich für 5,99 Euro/Monat beziehungsweise 49,99 Euro/Jahr für alle Geräte buchen, auch eine kostenlose Testperiode ist darin zum Ausprobieren enthalten. Studenten können Ulysses zum ermäßigten Preis von 11,99 Euro sechs Monate lang nutzen, der Rabatt lässt sich in der App beantragen und erfordert einen gültigen Nachweis.