Unreal Life: PixelArt-Abenteuer erstmals auf 4,99 Euro reduziert

Unreal Life (App Store-Link) hat im März des letzten Jahres den Weg in den deutschen App Store geschafft und konnte dort bisher zum Preis von 6,99 Euro als waschechter Premium-Titel auf iPhones und iPads heruntergeladen werden. Das Spiel kommt inklusive einer deutschen Lokalisierung und benötigt zur Installation neben iOS/iPadOS 10.0 oder neuer auch mindestens 511 MB eures Speicherplatzes auf dem Gerät.

Erstmals seit dem Release ist Unreal Life nun auf allen verfügbaren Plattformen um rund 40 Prozent reduziert. Im deutschen App Store wird so statt bisheriger 6,99 Euro nun 4,99 Euro fällig. Neben der Veröffentlichung für iOS und iPadOS gibt es auch Versionen für macOS und Windows bei Steam sowie eine Variante für die Nintendo Switch, die ebenfalls derzeit reduziert sind.

Unreal Life kann als Indie-Game klassifiziert werden und wurde in der Vergangenheit unter anderem mit dem New Faces Award vom Japan Media Arts Festival ausgezeichnet. Das Spiel erzählt die Geschichte des Mädchens Hal, das seine Erinnerungen verloren hat. Sie kann sich lediglich an einen Namen erinnern, „Miss Sakura“. „Sie machte sich auf, um Miss Sakura zu finden, mit der Hilfe einer sprechenden Verkehrsampel und der Kraft, die Erinnerungen von Dingen zu lesen, die sie berührte“, so das Entwicklerteam im App Store.

Vier verschiedene Enden und hoher Wiederspielwert

Auf der Reise des Mädchens hat man Erinnerungen aus der Vergangenheit mit solchen aus der Gegenwart zu vergleichen, Rätsel zu lösen und Hal samt ihrer Verkehrsampel auf ihrem Weg zu begleiten. Alle Handlungen, die Spieler bzw. Spielerinnen ausführen, haben dabei Auswirkungen auf das Ende des Spiels: Insgesamt vier verschiedene Enden bietet Unreal Life. So gibt es einen hohen Wiederspielwert, auch wenn man den Titel bereits einmal absolviert hat.

Für weitere Eindrücke sorgt abschließend der YouTube-Trailer zum Spiel. Und wie immer gilt: Solltet ihr Interesse an dem Spiel haben, tätigt den Kauf möglichst bald. Denn auch wir können nicht absehen, wie lange der rabattierte Preis für Unreal Life noch gültig ist.