Updates bei Threema: Perfect Forward Secrecy jetzt standardmäßig aktiviert

Der beliebte Messenger Threema (App Store-Link) ist auch von meinem iPhone nicht mehr wegzudenken. Verfügbar im deutschen App Store zum Kaufpreis von 5,99 Euro, lässt sich die App auf iPhones und iPads ab iOS bzw. iPadOS 15.0 sowie bei rund 78 MB an freiem Speicherplatz installieren.

Mit dem Kaufpreis von 5,99 Euro für die iOS-Anwendung sorgt Threema zwar leider dafür, dass viele potentielle User eher auf kostenlose Alternativen wie Signal oder WhatsApp zurückgreifen. Mit kontinuierlichen Updates, neuen Features und Verbesserungen bietet das Schweizer Entwicklerteam aber immer wieder Anreize, den Messenger herunterzuladen.

So gibt es nun Version 5.4 sowie kurz danach auch v.5.4.1 im deutschen App Store zu beziehen, mit dem sich das Threema-Team auf mehrere Verbesserungen hinsichtlich der Sicherheit und weiteren Fehlerbehebungen konzentriert hat. Die Aktualisierungen stehen ab sofort im deutschen App Store zum Download bereit.

Mit Version 5.4 von Threema wurde ein Fokus auf Sicherheit beim Nachrichtenversand und -empfang gelegt. So ist die zusätzliche „Perfect Forward Secrecy“ (PFS)-Schicht auf Ende-zu-Ende-Ebene nun standardmäßig aktiviert. Sie soll für mehr Sicherheit auf der Transportebene im Gesamtsystem sorgen und Nachrichten sowie Gruppen- und Einzelanrufe verschlüsseln. Von Threema heißt es bezüglich PFS im eigenen Blog:

„Für jede Nachricht wird ein neuer Schlüssel verwendet, wobei (dank KDF-Ratcheting) kein Rückschluss auf frühere Schlüssel möglich ist und somit ein potenzieller Angreifer auch mit dem gegenwärtigen Schlüssel keine früheren Nachrichten entschlüsseln kann. Selbst wenn also der Threema-Server kompromittiert wäre und ein Angreifer die Ende-zu-Ende-verschlüsselten Nachrichten langfristig speichern würde, gäbe es nicht einmal dann eine Möglichkeit, sie zu entschlüsseln, wenn der Angreifer irgendwie zum gegenwärtigen Schlüssel eines Nutzers gelangen sollte.“

Darüber hinaus gibt es nun bei Threema Änderungen bei Erwähnungen: Ab sofort nun der Nickname anstelle von „@Ich“ angezeigt. Und natürlich gibt es die üblichen Fehlerbehebungen, beispielsweise bei einer fehlenden automatischen Aktualisierung der relativen Datumsangabe in Chats bei Tageswechseln. Auch wurde ein Fehler behoben, wodurch eingegangene Nachrichten in der Chatübersicht unter Umständen nicht angezeigt wurden. Threema steht allen Nutzern und Nutzerinnen ab sofort in Version 5.4 bzw. 5.4.1 im deutschen App Store zum Download bereit.