USB-C beim iPhone 15: 9to5Mac prognostiziert „unschönen Übergang“

Anfang Oktober dieses Jahres hat das Europaparlament mit großer Mehrheit das erwartete Gesetz für einen einheitlichen Ladeanschluss per USB-C verabschiedet. Auch wir berichteten darüber. Mit diesem neuen Gesetz wird auch Apple gezwungen, insbesondere bei den iPhone-Modellen nachzubessern und statt des bisher verwendeten Lighting-Ports einen USB-C-Ladeanschluss zu verbauen. Dies könnte schon im nächsten Jahr mit der iPhone 15-Generation der Fall sein.

Nun berichtet der Tech-Blog 9to5Mac, dass sich der Übergang von Lightning zu USB-C im nächsten Jahr als sehr „unschön“ herausstellen könnte. Immerhin feiere der Lightning-Anschluss mittlerweile seinen 10. Geburtstag, so dass ein Wechsel langsam angebracht sei. Allerdings könne sich der Umstieg trotz aller Freude über einen einheitlichen Ladeanschluss nicht sonderlich positiv gestalten, „und Apple scheint das nicht zu kümmern“, so 9to5Mac.

Aktuell gibt es lediglich zwei Apple-Produkte, die noch über einen Lightning-Anschluss verfügen: Das gesamte iPhone-Lineup vom iPhone SE bis hin zum iPhone 14 Pro Max, sowie das iPad 9. Sehr verwirrend wird es dann allerdings beim Zubehör, das laut Informationen von 9to5Mac ebenfalls im nächsten Jahr zu USB-C wechseln wird.

„[D]as ist etwas, womit Apple schon dieses Jahr hätte beginnen sollen (wenn nicht sogar früher). […] Der verwirrendste Aspekt von Apples Roadmap sind die AirPods Pro 2 und die neue Siri Remote, die mit dem neuesten Apple TV 4K geliefert wird und auch separat erhältlich ist. Obwohl sie innerhalb weniger Wochen veröffentlicht wurden, verwendet das AirPods Pro 2 Ladegehäuse Lightning, während die neue Siri Remote USB-C verwendet. Interessanterweise würde die EU-Gesetzgebung in ihrer aktuellen Form verlangen, dass die AirPods Pro zum Laden auf USB-C umgestellt werden, nicht aber die Siri Remote. Warum also hat Apple die AirPods Pro nicht mit der diesjährigen Revision auf USB-C umgestellt? Immerhin verfügen die AirPods Pro 2 über ein völlig neues Ladegehäuse mit Find My-Integration und einen Lautsprecher. Es scheint, als wäre dies die perfekte Gelegenheit gewesen, auch den Lightning-Anschluss auszutauschen.“

Apple-Zubehör setzt noch immer auf Lightning-Anschluss

Fast alle aktuellen Apple-Accessoires verwenden noch Lightning, beispielsweise das MagSafe Battery Pack, die MagSafe Duo-Ladestation, und auch die AirPods 2 und 3. Das bedeutet für Nutzer und Nutzerinnen, dass sie weiterhin auch ein Lightning-Kabel in der Taschen haben werden müssen, falls Apple nicht bald aktualisierte Modelle auf den Markt wirft und man bereit ist, erneut Geld für neue In-Ears, Akkus oder Ladegeräte auszugeben. Auch 9to5Mac sieht dieses Vorgehen kritisch.

„Hast du gerade die AirPods Pro 2 für 249 US-Dollar gekauft? Tut mir leid, du musst weitere 79 Dollar für ein aktualisiertes Ladegehäuse mit USB-C ausgeben. Dies ist natürlich eine Strategie, die wir von Apple gewohnt sind. Die erste Version der AirPods Pro bot keine MagSafe-Lademöglichkeit, aber Apple aktualisierte das Gehäuse ein Jahr später mit der magnetischen drahtlosen Ladefunktion. Das ist ein guter Weg, um den AirPods-Benutzern überall ein paar Dollar mehr Gewinn zu entlocken.“

Immerhin lassen sich die AirPods Pro 2 über das Ladecase auch kabellos aufladen, so dass man auf Reisen nicht unbedingt ein separates Lightning-Kabel im Gepäck haben muss. Sicherlich sei der Wechsel zu USB-C beim iPhone ein großer Schritt in die richtige Richtung, so 9to5Mac, auch wenn dieser einige Jahre zu spät komme.

„Ich hätte es vorgezogen, wenn Apple die Umstellung von sich aus vorgenommen hätte, anstatt sie als Reaktion auf die Gesetzgebung zu vollziehen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das Unternehmen schon jetzt sein gesamtes Zubehör auf USB-C umstellt.“

Dieser Aussage kann ich mich nur anschließen. Mit einem nahtlosen Übergang von Lightning zu USB-C dürfen wir im kommenden Jahr wohl nicht rechnen. Das Lightning-Kabel bleibt also vorerst in der Schreibtisch-Schublade.