Vision Pro: Apples Maßnahmen, um Geheimhaltung von Testgeräten zu wahren

Kurz nach der Vorstellung des Apple Vision Pro Mixed-Reality-Headsets konnten ausgewählte Personen der Presse die Neuerscheinung bereits ausprobieren – allerdings nur für 30 Minuten und unter strenger Aufsicht von Apple. Mit dem Start der Bewerbungsphase für das Vision Pro-Entwickler-Kit dürfte das Headset allerdings auch bald in den Händen von Personen außerhalb des Unternehmens landen.

Wie 9to5Mac berichtet, unternimmt Apple jedoch „extreme Anstrengungen, um sicherzustellen, dass keine Details über das Vision Pro Entwickler-Kit an die Öffentlichkeit dringen, und um sicherzustellen, dass eines von ihnen nicht in einer Bar zurückgelassen wird.“

Das Vision Pro Entwickler-Kit soll es Entwicklern und Entwicklerinnen ermöglichen, Apps für visionOS zu erstellen und zu perfektionieren, bevor das Headset ab Anfang 2024 erhältlich sein wird. Apple hat in der Vergangenheit immer wieder Entwickler-Kits für unveröffentlichte Produkte angeboten, darunter auch die Apple Watch, das Apple TV und der erste Apple Silicon-Mac.

Personen, die für ein Vision Pro Entwickler-Kit ausgewählt werden, werden aufgefordert, ein Formular auszufüllen, in dem sie alle Informationen zu ihrer Größe angeben. Wie der Bloomberg-Redakteur Mark Gurman bei Twitter mitteilt, werden die entsprechenden Personen eine „Measure and Fit“-App verwenden, die die Kamera des iPhones nutzt, um die Größe für das Stirnband und die Light Seals zu bestimmen. Falls zutreffend, müssen Entwickler und Entwicklerinnen auch Informationen über ihre Sehkraft eingeben, und ob sie eine Brille tragen oder nicht. Laut Gurman werden die Brillengläser dann direkt von Zeiss zugeschickt.

Sobald die glücklichen Tester und Testerinnen das Vision Pro-Headset in den Händen halten, dürfen sie jedoch nichts mehr weitergeben. Das Produkt ist an eine strenge Vereinbarung gebunden, in der alle Maßnahmen festgelegt sind, die die Testpersonen ergreifen müssen, um zu verhindern, dass Vision Pro Developer Kits („DK“) in die falschen Hände geraten. Das steht in Apples Vereinbarung:

„Sie erklären sich damit einverstanden, dass der Zugang zum DK, seine Verwendung und Speicherung in einem privaten, sicheren Arbeitsbereich erfolgt, zu dem nur Sie und Ihre autorisierten Entwickler Zugang haben (z. B. vollständig umschlossen mit stabilen Türen, Böden, Wänden und Decken sowie Schlössern, die während der Verwendung des DK aktiviert werden können). Sie müssen sicherstellen, dass unbefugte Personen (einschließlich Familienangehörige, Freunde, Mitbewohner oder Haushaltsangestellte) nicht auf den DK zugreifen, ihn ansehen, handhaben oder benutzen. Wenn Sie den DK benutzen, sollten Sie ihn jederzeit unter Kontrolle haben (an Ihrer Person oder in Ihrer direkten Sichtlinie). Stellen Sie sicher, dass der DK durch einen Passcode geschützt ist. Lassen Sie den DK niemals unbeaufsichtigt. Wenn Sie den DK nicht benutzen, schalten Sie ihn aus und bewahren Sie ihn in seiner verschlossenen Tasche an einem verschlossenen Ort auf, zu dem nur Sie Zugang haben (beispielsweise in einem verschlossenen Raum oder Schrank, einem Safe oder einer verschlossenen Schublade). Der DK darf von Ihnen oder Ihren autorisierten Entwicklern ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Apple nicht von seiner Lieferadresse entfernt werden. Wenn Sie länger als 10 Tage von Ihrem Arbeitsplatz abwesend sind, wenden Sie sich an Ihren Apple Ansprechpartner, um zu klären, wie der DK während Ihrer Abwesenheit sicher aufbewahrt werden kann. Sie verpflichten sich, den Zugriff auf den DK auf Sie und Ihre autorisierten Entwickler zu beschränken und alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um den DK vor Verlust oder Diebstahl zu schützen.“

Laut Informationen von MacRumors plant Apple auch, einen AirTag zu verwenden, um Vision Pro Entwickler-Kits zu verfolgen, die verloren gehen oder gestohlen werden könnten. „Informationen auf Apples Entwickler-Website erwähnen auch einen Arbeitsablauf, um ein AirTag bei der Rückgabe eines Kits zu entkoppeln, was darauf hindeutet, dass Apple seine Item-Tracker verwendet, um die Headsets im Auge zu behalten“, heißt es in dem Bericht. „Ein AirTag könnte möglicherweise in der Aufbewahrungshülle enthalten sein, damit es im Falle eines Diebstahls aufgespürt werden kann“.

Bisher ist noch unklar, wann die ersten Vision Pro-Entwickler-Kits bei den Testpersonen eintreffen werden oder wie viele Personen, wenn überhaupt, bisher für das Programm zugelassen wurden.