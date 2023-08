Voltme: Netzteile und MagSafe Powerbank bis zu 54 Prozent günstiger

Anbieter für Netzteile, Powerbanks und Co gibt es viele. Wie ihr sicherlich wisst, sind wir Fans von Anker, Ugreen oder Satechi, aber auf dem Markt gibt es noch mehr Auswahl. Der Anbieter Voltme hat uns per Mail kontaktiert und die neusten Deals geschickt. Und gerne wollen wir die Gutscheincodes an euch weiterreichen.

Das Voltme 65 Watt USB-C Netzteil (Amazon-Link) bietet 2x USB-C und 1x USB-A. Volle 65 Watt gibt es über USB-C, wer beide USB-C Ports nutzt, bekommt 45 Watt und 18 Watt. Werden alle drei Ports gleichzeitig genutzt, wird ein USB-C Port mit 45 Watt befeuert, die anderen beiden mit insgesamt 15 Watt. Das Netzteil ist durch die Verwendung der GaN-Technolgie besonders kompakt und wird in Schwarz und Weiß günstiger verkauft.

Nutzt den Gutscheincode S4JGG6K8 im Warenkorb und bezahlt nur 22,79 Euro statt 49,99 Euro.

Voltme 30 Watt Netzteil im 2er Set für 21,99 Euro

Das besonders kleine Netzteil mit 30 Watt und einem einzelnen USB-C Port gibt es im 2er Set derzeit für 21,99 Euro (Amazon-Link) statt 39,99 Euro. Ihr könnt so ein iPhone oder iPad schnell aufladen, aber auch andere Geräte, zum Beispiel Android Smartphones. Power Delivery und weitere Technologien werden unterstützt. Mit dem 20 Prozent Coupon auf der Produktseite und dem zusätzlichen Gutschein 22RP7YIY reduziert sich der Preis auf 21,99 Euro. Auch hier stehen Schwarz und Weiß zur Auswahl bereit.

Voltme Powerbank mit MagSafe

Die Voltme Powerbank mit MagSafe, 5000 mAh und Standfunktion gibt es für 33,59 Euro (Amazon-Link) statt 55,99 Euro. Aktiviert den 20 Prozent Coupon auf der Produktseite und nutzt zusätzlich den Gutschein LT5AT8D4. Die Powerbank wird einfach auf die Rückseite des iPhones geheftet und kann auch im Hoch- oder Querformat aufgestellt werden. Zusätzlich ist ein USB-C Anschluss verfügbar, der ein zusätzliches Geräte mit Strom versorgen kann. Der Port fungiert auch als Eingang und kann die Powerbank selbst aufladen. Die Nutzung mit dem iPhone mini wird nicht empfohlen. Es sind die Farben Schwarz, Grau, Blau, Grün und Rosa reduziert.