Waipu.tv: TV-Streaming-Dienst zwei Monate lang kostenlos testen

Bei uns zuhause ist quasi jeden Tag TV-Streaming per App angesagt. Meine Frau schaut gerne Frühstücksfernsehen auf dem iPad, mal in der Küche, mal im Badezimmer. Und wenn wir abends im Schlafzimmer mal nicht auf Netflix oder Disney+ setzen, schauen wir Fernseher nicht per Satelliten-Empfang, sondern per eingebauter Streaming-App im Fernseher.

Falls ihr einen TV-Streaming-Dienst ausprobieren wollt, dann bekommt ihr jetzt bei Waipu.tv das passende Angebot. Das normalerweise 12,99 Euro pro Monat kostende Perfect Plus Paket könnt ihr jetzt für zwei Monate kostenlos (zur Aktion) ausprobieren. Das macht mal eben eine Ersparnis von 25,98 Euro.

Dafür bekommt ihr Zugriff auf über 190 TV-Sender in HD-Qualität, unter anderem auch auf die Sender von ProSieben und Sat.1 sowie der RTL-Gruppe. Außerdem könnt ihr bis zu 100 Stunden Programm aufnehmen, vier Streams gleichzeitig ansehen, auf die Waiputhek zugreifen und Sendungen pausieren oder neustarten.

190 TV-Sender sind bei Waipu.tv Perfect Plus inklusive

Eine komplette Übersicht über die 190 enthaltenen Sender bekommt ihr direkt auf der Aktionsseite. Dort könnt ihr das Paket auch mit wenigen Klicks buchen. Die Eingabe von Zahlungsdaten ist erforderlich, die Kündigung per Fingertipp ist aber keine große Hürde.

Bei Waipu.tv gibt es aus meiner Sicht nur einen kleinen Haken: Nur mit dem Unterwegs-Paket, das 3 Euro pro Monat kostet, kann man alle Sender auch außerhalb des heimischen WLANs streamen. Eine Einschränkung, die ich nicht wirklich verstehe – ob sie euch wirklich trifft, könnt ihr während der zwei Gratis-Monate am besten selbst ausprobieren.