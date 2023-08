Waipu.tv und DAZN Unlimited zusammen für 29,99 statt 39,99 Euro

Die 2. Bundesliga ist schon gestartet, im Oberhaus rollt der Ball ab diesen Freitag wieder. Während WOW/Sky alle Spiele der 2. Bundesliga und die Samstags-Partien der Bundesliga überträgt, kann man die Spiele am Freitag und Sonntag nur bei DAZN sehen. Zusammen mit Waipu.tv wird ein neues Angebot geschnürt.

Über neue Pakete bei DAZN gab es ja eine erneute Preisanpassung, wer sich für Fußball interessiert, kann nur zum DAZN Unlimited Paket mit Bundesliga und Champions League greifen. Hier werden pro Monat 29,99 Euro fällig. Ohne Aufpreis gibt es beim aktuellen Angebot quasi das Waipu.tv Perfect Plus Paket mit dazu.

Regulär kostet Perfect Plus 12,99 Euro pro Monat und bietet 247 Sender, davon 234 in HD. Unter anderem auch die „Privaten“, also die Kanäle von RTL und ProSieben. Das Paket erlaubt euch unter anderem 100 Stunden Aufnahme, vier gleichzeitige Streams sowie Neustart und Pause.

Das Paket bei DAZN bietet euch zwei Streams zur gleichen Zeit auf einem von sechs registrieren Geräten. Mit dabei sind alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, 121 Spiele der Champions League sowie zahlreiche andere Top-Events wie etwa LaLiga, Serie A, NFL oder NBA.