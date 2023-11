WhatsApp führt Voice-Chats für große Gruppen ein

In WhatsApp Gruppen kann man einen Sprachanruf starten und so mit allen Mitgliedern kommunizieren. Das ist in großen Gruppen oftmals nicht sinnvoll. Genau hier setzen die neuen Voice-Chats an, die gerade bei WhatsApp verfügbar gemacht werden. Ein Voice-Chat kann innerhalb eine großen Gruppe gestartet werden. Mitglieder können dann selbst entscheiden, ob sie dem Voice-Chat beitreten wollen.

Voice-Chats können in Gruppen zwischen 33 und 128 Personen gestartet werden, ohne, dass jemand dazu direkt beitreten muss. Über eine lautlose Benachrichtigung wird man auf den neuen Voice-Chat aufmerksam gemacht und kann bei Interesse diesem beitreten. In den Gruppen-Infos können alle Mitglieder sehen, wer gerade am Voice-Chat teilnimmt.

Wie WABetaInfo berichtet, rollt WhatsApp die neue Funktion aktuell für iOS und Android aus. Es wird stets die neueste App-Version aus dem Store benötigt. Da die neuen Voice-Chats schrittweise verfügbar gemacht werden, zeigen sie sich nicht sofort auf allen Geräten. Hier ist immer etwas Geduld gefragt.

Foto1: MacRumors, Foto2: WABetaInfo.