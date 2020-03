WISO Steuer 2020: Steuererklärung für 2019 schnell und einfach am Mac erledigen

Für die meisten von uns heißt es auch in diesem Jahr, wieder die Steuererklärung für das letzte Steuerjahr 2019 anzufertigen. Gerade Selbständige, Freiberufler oder auch Arbeitnehmer mit Nebeneinkünften sind zu einer Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, aber auch für abhängig Beschäftigte oder Rentner kann es sich durchaus lohnen, freiwillig eine Erklärung abzugeben und so Geld vom Staat zurück zu bekommen.

Wer seine Steuererklärung für das letzte Jahr 2019 erledigen will, kann dies mit der Mac-App WISO Steuer 2020 (Mac App Store-Link) erledigen, die sich zum Preis von 24,99 Euro auf alle Macs ab macOS 10.12.0 bei 430 MB an freiem Speicherplatz herunterladen lässt. Die Steuer-Lösung von Buhl Data Service ist ein echter Dauerbrenner im Mac App Store und liegt komplett in deutscher Sprache vor. Besonders praktisch: Die Investition von knapp 24,99 Euro kann man in der Steuererklärung selbst geltend machen.

Mit der WISO Steuer 2020 App für macOS können bis zu fünf Steuererklärungen bequem und in wenigen Schritten erledigt werden. Dank der Steuerautomatik-Funktion lassen sich viele Angaben, die beim Finanzamt schon vorliegen, direkt abrufen und importieren, so dass vieles an der richtigen Stelle eingetragen wird. Auch eine Übernahme aus Elster-Formularen vom Finanzamt ist möglich. In vielen Fällen ist die Erklärung damit schon erledigt und kann beim Finanzamt in digitaler Form mit einem Klick und ohne Papier abgegeben werden.

Dark Mode und Touch Bar-Support integriert

WISO Steuer 2020 enthält alle Formulare und Anlagen für die Steuererklärung 2019 und eignet sich aufgrund ihrer Erweiterungen wie einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) auch für Freiberufler und Selbständige. Für Hilfestellungen beim Ausfüllen sorgen Tutorials in Videoform sowie Hinweise mit Optimierungspotential – schließlich soll dem Staat ja kein Geld geschenkt werden. Die fertige Erklärung kann dann entweder per steuer:Versand von Buhl, per Elster oder auch noch auf Papier eingereicht werden.

Auf dem Mac unterstützt WISO Steuer 2020 den Dark Mode für ein entspanntes Arbeiten mit Zahlen und Formularen und bietet darüber hinaus auch einen Touch Bar-Support für aktuelle MacBooks. In der aktuellen Version der App für das Steuerjahr 2019 wurde außerdem ein Auto-Login für die Steuer-Automatik beim Programmstart sowie eine Voransicht für Berechnung, Formulare und Elster-Vorschau neu hinzugefügt, so dass die Steuererklärung noch schneller erledigt ist. Mit dem Kauf der Mac-Anwendung von WISO Steuer 2020 kann man zudem auch eine iOS-Variante (App Store-Link) auf dem iPad sowie die Browser-Version der App kostenlos verwenden.

Habt ihr eure Steuererklärung für das Jahr 2019 schon erledigt? Wenn ja, welche Software kommt bei euch zum Einsatz? Wie zufrieden seid ihr damit? Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare. Und: Wenn ihr nicht direkt im Mac App Store einkauft, sondern bei Amazon, zahlt ihr aktuell nur 19,99 Euro.