Wochenend-Gewinnspiel: Reichlich Power für unterwegs

Mal wieder geht eine Woche zu Ende und auch heute wollen wir euch wieder ein kleines Gewinnspiel bieten, in dem ihr Gadgets aus unserem Regal abräumen könnt. Dort sammelt sich im Laufe der Zeit nämlich so einiges an – und anstatt die Sache einfach irgendwie zu entsorgen, machen wir lieber jemandem von euch eine Freude. Heute haben wir uns zwei Akku-Gadgets von Amegat geschnappt, die wir zusammen als Paket verlosen.

Los geht es mit der Amegat Portable Powerbank mit einer Kapazität von 27.600 mAh im Wert von 79,99 Euro. Bis zu drei Geräte können mit der Powerbank gleichzeitig geladen werden, maximal ist dabei eine Leistung von bis zu 140 Watt möglich.

Mit welcher Leistung die einzelne Geräte geladen werden, wird währen des Betriebs der Powerbank auf einem kleinen Display angezeigt. Dort seht ihr natürlich auch die verbleibende Restkapazität der Powerbank.

AMEGAT Powerbank 140W, 27600mAh Power Bank PD 3.1 USB C Input & Output Externer... PD 3.1 140W Eingang&Ausgang: Genießen Sie mit unserem 140W PD 3.1-Protokoll blitzschnelles Laden(Hinweis: Das 140W-Laden unterstützt nur das...

Erweiterte Kapazität für Unterwegs: Unsere Powerbank mit ihrer großzügigen Kapazität deckt mühelos den Energiebedarf Ihrer Laptops ab und ist...

Etwas kompakter gestaltet ist die Amegat Compact Powerbank. Das 27,99 Euro teure Gadget hat eine Kapazität von 20.000 mAh und kann zwei Geräte gleichzeitig laden. Dazu stehen jeweils ein Port mit USB-C und USB-A zur Verfügung. Die maximale Geschwindigkeit wird mit 22,5 Watt angegeben. Das ist für Tablets, Smartphones und kleinere Gadgets oftmals ausreichend. Im Vergleich zur großen Powerbank profitiert man dafür vom kompakten Design.

AMEGAT Powerbank 20000mAh, 22.5W Mini Power Bank USB C Input&Output Klein Aber Stark... Stilvolle Power: Erfreuen Sie sich an der Handlichkeit unserer winzigen Powerbank. Obwohl sie zierlich ist, verfügt sie über eine beachtliche...

Schnelles USB-C-Laden: Ausgestattet mit einem USB-C-Anschluss mit einem 18W Eingang und einem 20W PD Ausgang, verspricht diese Powerbank, Ihre Geräte...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Für das heutige Gewinnspiel haben wir uns mal wieder eine knifflige Frage ausgedacht, die für aufmerksame Leserinnen und Leser aber keine große Hürde darstellen dürfte. Wir wollen wissen, welcher Hersteller hinter der Marke Amegat steckt.

Anker Aukey Amazon Xlayer

Die richtige Antwort sendet ihr einfach im Betreff einer E-Mail an powerbank@appgefahren.de und schon landet ihr im Lostopf. Eure E-Mail muss bis spätestens Sonntag bei uns eintreffen. Am Montag werden wir auslosen und den Gewinner bekannt geben.