Ausprobiert: Amegat Powerbank mit 20.000 mAh und 30 Prozent Rabatt

Vor ein paar Wochen habe ich euch schon die kleine Amegat Powerbank mit 10.000 mAh vorgestellt, die kleiner als eine Kreditkarte ist. Wenn ihr etwas mehr Power zum Mitnehmen sucht, könnt ihr euch den großen Bruder ansehen. Namentlich ist das die Amegat Powerbank mit 20.000 mAh (Modell PBQ2020) (Amazon-Link), die aktuell sogar mit 30 Prozent Rabatt angeboten wird. Wenn ihr den Gutschein aktiviert, bezahlt ihr nur 23,09 Euro statt 32,99 Euro – ein wirklich toller Preis.

Viel muss ich zur Powerbank eigentlich gar nicht mehr sagen, denn im Vergleich zur kleineren Variante gibt es hier einfach nur doppelt so viel Power. Okay, die Abmessungen sind entsprechend auch größer; um genau zu sein, sind es 70,4 x 112,2 x 26,3 Millimeter. Mit den 20.000 mAh könnt ihr ein iPhone 15 circa 3,7 Mal aufladen, ein iPad Pro 2,1 Mal oder die AirPods Pro sogar 26,5 Mal.

AMEGAT Powerbank kann zwei Geräte gleichzeitig aufladen

Optisch ist der Stromspender ansprechend, allerdings kommt relativ viel Kunststoff zum Einsatz. Das ist gar nicht so schlimm, da das Material robust ist. Über den USB-C-Anschluss könnt ihr mit bis zu 20 Watt aufladen, was auch mein Messgerät bestätigt. Ein 30 Zentimeter kurzes USB-C-Kabel liegt bei, was besser als nichts ist. Sobald ein Gerät angeschlossen wird, startet der Ladevorgang automatisch. Wenn Schnellladen unterstützt wird, zeigt die Powerbank das mit einer orangefarbenen LED an. Die vier weiteren LEDs visualisieren den Füllstand der Powerbank. Hier präferiere ich tatsächlich ein kleines Display, da die LEDs immer nur die ungefähre Power anzeigen können, während ein Display die genauen Werte anzeigt.

Der USB-A-Port, der ältere Geräte laden kann, bietet mit 22,5 Watt ebenfalls schnelle Ladegeschwindigkeiten. Wenn ihr jedoch zwei Geräte gleichzeitig aufladet, verringert sich die Leistung entsprechend. Wenn die Powerbank ihren Strom abgegeben hat, könnt ihr sie mit 18 Watt via USB-C aufladen, jedoch nur mit einem eigenen Netzteil.

Ich kann festhalten, dass die Amegat Powerbank mit 20.000 mAh ein solider Zusatzakku ist, der mit derzeit 23,09 Euro auch besonders günstig angeboten wird. Derzeit bietet Amegat nur die Farbvariante Sturmgrau zum Kauf an.

