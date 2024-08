Meater Pro XL: Das neue Premium-Fleischthermometer mit vier Sonden

Wenn der Meater Pro XL am 12. September offiziell erscheint, verbleiben noch exakt 111 Tage der Grillsaison 2024. Es ist der Nachfolger des Meater Block, der ja bereits seit einigen Jahren im Handelm erhältlich ist und noch mit den Meater-Sonden der ersten Generation ausgestattet ist.

Eine schlechte Nachricht haben wir in diesem Zusammenhang leider für euch. Der Meater Block hat ursprünglich 299 Euro gekostet und wird jetzt für 199 Euro verkauft. Der neue Meater Pro XL wird leider noch einmal teurer: Der Listenpreis wird mit Euro angegeben. Das ist definitiv eine Hausnummer.

Und bevor wir zu den Neuheiten kommen, noch ein kleines Update für euch: Der Meater 2 Plus wird umbenannt und hört zukünftig auf den Namen Meater Pro. Aber was genau hat sich denn nun beim Meater Pro XL im Vergleich zum Meater Block geändert?

Sonden des Meater Pro XL halten bis zu 550 Grad aus

Bereits angesprochen haben wir die neuen Sonden. Die neue Generation bietet euch eine noch präzisere Temperaturmessung mit insgesamt sechs Sensoren. Viel wichtiger allerdings: Der außen liegende Umgebungssensor hält jetzt bis zu 550 Grad aus. Da die Sensoren auch wasserdicht sind, können sie beispielsweise auch in einer Fritteuse verwendet werden. Auch die Reinigung in der Spülmaschine ist jetzt möglich – und im gleichen Atemzug könnt ihr die Temperatur überprüfen.

Während der Meater Block noch mit AA-Batterien oder einem Micro-USB-Anschluss geladen wurde, kommt beim neuen Meater Pro XL ein USB-C-Anschluss mit einem integrierten Akku zum Einsatz. Das ist aus meiner Sicht aber auch mittlerweile eine Mindestvoraussetzung.

Ansonsten hat sich am „Block“ selbst nicht getan. Es gibt weiterhin ein kleines Display, auf dem die Temperatur der aktiven Sonden angezeigt wird. Darüber hinaus fungiert der Block als Repeater und kann sich in das heimische WLAN einklinken, um die Temperaturdaten auch über die Cloud an euer iPhone und die Meater-App zu senden. So habt ihr euer Fleisch selbst dann im Blick, wenn ihr noch einmal schnell zum Supermarkt flitzen müsst. Das Highlight der neuen Generation sind aber ohne Frage die neuen Sonden, die durchaus eine große Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger darstellen.

Der Meater Pro XL kann ab dem 15. August um 15:00 Uhr über die Meater-Webseite vorbestellt werden. Auf Amazon ist das neue Modell auch schon gelistet, auch wenn die Produktseite dort noch nicht ganz vollständig ist. Der Preis bei Amazon wird derzeit mit 329 Euro angegeben. Falls euch eine Sonde reicht und ihr auf die WLAN-Anbindung verzichten könnt, bekommt ihr den Meater Pro bzw. Meater 2 Plus für 129 Euro.

1.354 Bewertungen MEATER Pro (MEATER 2 Plus): Das Smarte Fleischthermometer der Nächsten Generation,... NOCH HITZEBESTÄNDIGER: Der neue Vollmetall-Temperaturfühler kann bei Umgebungs-Temperaturen bis zu 550°C verwendet werden und eröffnet damit noch...

NOCH GENAUER: Dank dem patentierten Smart Temp Multisensor misst der neue MEATER Temperaturfühler die Kerntemperatur an 5 verschiedenen Stellen –...