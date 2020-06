WWDC 2020: Heute wird wohl keine neue Hardware vorgestellt

Im Vorfeld wurde viel über neue Hardware zur WWDC diskutiert. So sollte zum Beispiel ein neuer iMac und ein neues Apple TV angekündigt werden. Ebenso stehen noch weitere Produkte aus: Die AirTags oder auch die Over-Ear-Kopfhörer AirPods Studio.

Kurz vor dem Event haben sich Blogger und Leaker geeinigt: Auf der diesjährigen WWDC wird keine Hardware vorgestellt. In letzter Sekunde soll Apple alles an Hardware gestrichen haben. Man möchte sich auf die kommende Software konzentrieren.

Blogger und Leaker Jon Prosser, Max Weinbach, @L0vetodream und Mark Gurman sind sicher sicher: Heute werden wir keine neue oder aktualisierte Hardware sehen.

Looking like any possible hardware has been scrapped for WWDC tomorrow 🤔

Might be wrong about this one. Would love to be wrong!

I’ll be surprised with all of you, either way!

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 21, 2020