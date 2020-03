ZAGG: Zwei Tastatur-Lösungen für das neue iPad Pro 11″ und 12,9″

Apples neues Magic Keyboard für das iPad Pro wird erst im Mai dieses Jahres in den Regalen landen – und ist mit Preisen ab 339 Euro zudem wahrlich kein Schnäppchen. Wer auf ein Trackpad in einer mobilen Tastatur verzichten kann, sollte sich die beiden neuen Produkte des Herstellers ZAGG genauer ansehen: Das Slim Book Go und das Rugged Book Go. Beide Modelle sind sowohl für das iPad Pro 11″, als auch für die größere 12,9″-Variante erhältlich.

Das etwa 580 Gramm leichte ZAGG Slim Book Go ist zu Preisen ab 99,99 Euro für das iPad Pro 11″ bzw. 129,99 Euro für das iPad Pro 12,9″ erhältlich, und kann mit verschiedenen Tastatur-Layouts, darunter auch Deutsch, im Webshop von ZAGG bestellt werden. Auf ein integriertes Trackpad verzichtet die Kombination aus Schutzhülle mit ausklappbarem Ständer und abnehmbarer Tastatur, kommt dafür aber mit einer Halterung für den Apple Pencil sowie hintergrundbeleuchteten Tasten daher.

Auch eine Kopplung für zwei Geräte gleichzeitig ist mit dem ZAGG Slim Book Go möglich: So lässt sich beispielsweise neben dem iPad Pro auch das iPhone per Bluetooth verbinden und nahtlos zwischen ihnen wechseln. Der integrierte Akku der Tastaturhülle soll laut Herstellerangabe bis zu einem Jahr halten, wenn man die Tastatur eine Stunde pro Tag verwendet. Eine Standby-Funktion hilft zudem dabei, Akku zu sparen, wenn die Tastatur nicht verwendet wird.

ZAGG Rugged Book Go übersteht Stürze aus 2 Meter Höhe

Wer es gerne etwas robuster mag, sollte sich das ZAGG Rugged Book Go ansehen, das für 149,99 Euro für das iPad Pro 11″ sowie später auch für das iPad Pro 12,9″ erhältlich sein wird. Der Hersteller gibt an, dass die Kombination aus einer robusten, langlebigen TPU-Hülle sowie einer leichten Tastatur sogar Stürze aus einer Höhe von bis zu zwei Metern überstehen kann. Zudem gibt es eine Hintergrundbeleuchtung für die Tasten in mehreren Farben, eine Kopplungsmöglichkeit für zwei Geräte gleichzeitig und eine integrierte Halterung für den Apple Pencil.

Das ZAGG Rugged Book Go lässt sich variabel einsetzen: Die Tastatur kann abgenommen werden, um das iPad Pro auf einer anderen Oberfläche aufzustellen, während man beispielsweise die Tastatur zum Tippen auf dem Schoß hat. Mit einer Akkuladung soll das Tastaturcase zudem bis zu einem Jahr bei täglicher Nutzung von einer Stunde auskommen. Mit einem Gewicht von etwas mehr als 1.100 Gramm ist das Rugged Book Go allerdings auch kein Leichtgewicht mehr, bietet aber gerade in herausfordernden Situationen den notwendigen Schutz.