ZDFmediathek für Echo Show: Neuer Skill bei Amazon verfügbar

Der Bildschirm beim Echo Show kann nicht nur die Uhrzeit, Timer und das Wetter anzeigen, sondern auch Streaminginhalte. Und ab sofort lassen sich auch die Inhalte aus der ZDFmediathek einfach auf dem Echo Show abspielen. Installiert in der Alexa-App einfach den neuen Skill „ZDFmediathek für Echo Show„.

Ihr bekommt zudem Zugriff auf die ZDF-Livestreams, könnt Sendungen der letzten Sieben Tage abrufen oder die Rubriken durchsuchen. Mit einem einfachen Zuruf „Alexa, starte ZDFmediathek“ könnt ihr die App auf dem Echo Show öffnen. Weiterhin könnt ihr aber auch folgende Befehle nutzen:

Alexa, schalte ZDF ein

Alexa, spiel Bares für Rares

Alexa, spiel heute journal

Der neue Skill befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Sollten Probleme auftreten, könnt ihr diese per Mail an beta@zdf.de senden.