13″ MacBook Air mit OLED Display und ProMotion für 2024 geplant

Der Display-Experte Ross Young teilt neue Informationen. So soll im Jahr 2024 ein 13″ MacBook Air erstmals mit OLED Display und 120 Hz ProMotion auf den Markt kommen. Gleichzeitig sollen auch das 11″ iPad Pro sowie das 12,9″ iPad Pro auf OLED Displays setzen.

Bisher gibt es weder ein Mac noch ein iPad mit OLED Technik. Das aktuelle MacBook Air und das iPad Pro sind mit LCDs ausgestattet, lediglich das 12,9″ iPad Pro setzt auf ein besseres Mini-LED Display für eine höhere Helligkeit und einen optimierten Kontrast. Im Vergleich: OLED Displays verfügen über selbstleuchtende Pixel und benötige keine Hintergrundbeleuchtung. So wird die Akkulaufzeit verbessert und das Kontrastverhältnis erhöht.

Ross Young hat in der Vergangenheit schon zahlreiche, korrekte Vorhersagen getätigt, unter anderem, dass das iPhone 13 Pro und MacBook Pro mit ProMotion ausgestattet werden, ebenso, dass das iPad mini 6 ein neues 8,3″ Display bekommt. Bleibt abzuwarten, was Apple 2024 in der Pipeline hat.