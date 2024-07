300 Euro günstiger: Sehr gut ausgestattetes MacBook Air

Heute Mittag haben wir den Deal bereits im News-Ticker geteilt, nun wollen wir noch einmal gezielt darauf hinweisen. Denn während oftmals nur die Basis-Modelle im Angebot erhältlich sind, verkauft Cyberport noch für kurze Zeit das aktuelle Top-Modell zum Sparpreis. Genauer gesagt geht es um das MacBook Air mit 13,6 Zoll Display.

Das aktuelle MacBook Air mit M3-Chip ist im Frühjahr auf den Markt gekommen und wird von Apple in drei verschiedenen Varianten von 1.299 bis 1.759 Euro verkauft. Das teuerste Modell bekommt ihr aktuell bei Cyberport günstiger, nur bis morgen Früh bezahlt ihr nur 1.449 Euro (zum Angebot).

Dafür bekommt ihr ein MacBook Air mit M3-Chip, hier sind 8 CPU und 10 GPU Kerne verbaut. Aber fasst noch etwas wichtiger: Es gibt 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD Speicher. Damit solltet ihr für die nächsten Jahre ziemlich gut ausgestattet sein, der M3-Chip ist ja auch erst Ende 2023 mit den damals neuen MacBook Pros gestartet.

MacBook Pro kostet noch einmal deutlich mehr

Für 90 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer sollte das MacBook Air das zu empfehlende Notebook von Apple sein. Das MacBook Pro startet ja erst bei 1.999 Euro, dann aber nur mit 8 GB Arbeitsspeicher. Der größte Unterschied ist in diesem Fall das Display, das beim MacBook Pro über Mini-LED-Technik verfügt. Mir persönlich wäre das den Aufpreis allerdings nicht wert.

Ein kleiner Hinweis noch zum Abschluss: Solltet ihr das MacBook Air aus dem Cybersale in den Warenkorb legen, wird euch dort kurz ein höherer Preis angezeigt. An der Kasse wird dann aber automatisch ein Gutschein eingelöst, so dass ihr bei 1.449 Euro landet.

MacBook Air 2024 MacBook Air 13,6 Zoll Space Grau mit M3-Chip, 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD 1.759 EUR 1.449 EUR jetzt kaufen