360 C50: Neuer Saugroboter mit Wasserkontrolle für 153 Euro

Die Top-Modelle von Roborock und 360 sind nicht gerade günstig – bieten dafür aber auch viele Funktionen und gute Ergebnisse. Aus dem Hause 360 gibt es jetzt einen neuen und günstigen Saugroboter mit Wasserkontrolle, der nur 153 Euro kostet. Man kann ihn als Einsteigergerät bezeichnen.

Der 360 C50 verzichtet auf eine Laservermessung und benötigt den entsprechenden Sensorturm auf der Oberseite nicht. Daher ist der C50 auch nur 7,9 Zentimeter hoch und kann so unter noch flacherer Möbel und Betten kriechen. Die Reinigung beim C50 erfolgt in geraden Bahnen im Zigzag-Prinzip. Gleichzeitig wird auch hier ein Grundriss der Wohnung erstellt, der in der zugehörigen App abgerufen werden kann.

Der neue Roboter kann wischen und saugen und liefert eine krasse Saugleistung von bis zu 2600 pa. Die Staubkammer ist 0,5 Liter und der Wassertank 0,3 Liter groß. Gut: In der App lässt sich einstellen, wie viel Wasser beim wischen verwendet werden soll. Die Arbeitszeit liegt bei 2 Stunden, Steigungen bis zu 1,7 Zentimeter sind überwindbar.

Neben der Steuerung per App gibt es auch eine Fernbedienung, mit der ihr die Reinigung starten könnt. In der 360Robot-App stehen dann die bekannten Funktionen zur Verfügung. Ihr könnt verschiedene Reinigungsmodi wählen, einen Zeitplan anlegen, NoGo-Zonen einzeichnen und mehr.

Der 360 C50 kann ab sofort bei Gearbest vorbestellt werden. Der Preis ist mit 153 Euro (zum Angebot) sehr günstig, insgesamt handelt es sich aber auch um ein Einsteigermodell. Dafür gibt es aber wirklich gute Spezifikationen und Funktionen.