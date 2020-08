Adobe Lightroom: Fehlerhaftes iOS-Update hat Fotos, Vorlagen und Co permanent gelöscht

Nutzt ihr Adobe Lightroom (App Store-Link) zur Fotobearbeitung? Dann habt ihr hoffentlich die App-Version 5.4 übersprungen. Vor wenigen Tagen wurde diese Version mit ein paar Verbesserungen ausgeliefert, allerdings hat ein schwerwiegender Fehler bei zahlreichen Nutzern Daten gelöscht: Fotos, Presets, Vorlagen und mehr. Und die schlechte Nachricht lautet: Diese können nicht wiederhergestellt werden. Der Nutzer muss dies händisch tun. Ein User berichtet:

Ich habe in den letzten 2 Tagen mehr als 4 Stunden mit dem Kundendienst gesprochen, und erst vor einer Minute haben sie mir mitgeteilt, dass das Problem nicht behoben ist und dass diese verlorenen Fotos nicht wiederherstellbar sind. Adobe ist manchmal unfassbar. Alles, was ich bekam, war ein ‚Es tut uns aufrichtig leid‘ und sonst nichts. Über 2 Jahre der Bildbearbeitung sind wegen Adobe einfach weg, und alles, was sie geben, ist ein ‚Es tut uns aufrichtig leid‘.