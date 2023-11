AI Pin: Sieht so die Zukunft des iPhones aus?

Bis Smartphones von anderen Geräten mit ähnlichen Funktionen ersetzt werden, dürfte es wohl noch einige Zeit dauern. Geht es nach dem US-amerikanischen Tech-Startup Humane Inc., sollen iPhones und Co. lieber sofort durch das eigene neue Wearable AI Pin ausgetauscht werden.

Im Mai dieses Jahres noch als Konzeptstudie eingeordnet, hat das Startup nun weitere Informationen zum eigenen KI-Assistenten bereitgestellt, und hat nun den Verkaufsstart des Gadgets, das an der Kleidung befestigt werden soll, für diesen November bekanntgegeben. Ab dem 16. November soll der KI Pin, der mit Telefonfunktion, künstlicher Intelligenz, projiziertem Display und Touchscreen daher kommt, zum Verkauf angeboten werden. Der Preis soll bei 699 US-Dollar starten, das Gadget soll vorerst nur in den USA zu haben sein.

Schon vor der eigentlichen Ankündigung wurde der AI Pin vom renommierten TIME Magazine zu einem der „Best Inventions of 2023“ gekürt und reiht sich damit ein in eine Liste von Produkten, in der auch das Samsung Galaxy Z Flip 5 oder der Framework Laptop 16 zu finden sind. Der AI Pin wird magnetisch an der Kleidung befestigt und nutzt „eine Mischung aus proprietärer Software und OpenAIs GPT-4“, um seine zahlreichen Funktionen zu nutzen. Diese sollen vom Telefonieren über die Übersetzung von Sprache bis hin zum Verstehen der Nährwertangaben in einem Schokoriegel reichen.

Die integrierte Kamera des AI Pins soll sich über Sprachbefehle, aber auch per Gesten steuern lassen und soll sowohl Fotos als auch Videos aufnehmen können. Erhältlich wird der AI Pin in schwarzer und weißer Farbe sein, zudem soll es austauschbare Kunststoffrahmen geben, um das Gadget an die eigene Bekleidung anpassen zu können. Für die generelle Nutzung des AI Pins wird ein Abonnement zwingend vorausgesetzt.

„Trust Light“ leuchtet bei Kameraaufzeichnungen

Ebenfalls interessant: Der AI Pin verfügt über ein „Trust Light“, das immer dann aufleuchtet, wenn die Kamera, das Mikrofon oder andere Sensoren des Geräts in irgendeiner Weise Daten aufzeichnen. Humane Inc.-Mitgründer Imran Chaudhri bezeichnet den AI Pin als „eine neue Art von tragbarem Gerät und Plattform“ bezeichnet und gesagt, dass er weder ein Smartphone noch ein anderes Gerät benötigt – was eine Menge Fragen darüber aufwirft, wie der Pin funktionieren wird.

Angesichts der von Humane Inc. angepriesenen KI-Fähigkeiten des Pins ist es jedoch keine Überraschung, dass hier eine Menge auf großen Sprachmodellen basierender Technologie zum Einsatz kommt. Chaudhri ist einer von mehreren ehemaligen Apple-Angestellten im Unternehmen, und Humane Inc. hat diese Verbindung bei der Positionierung des AI Pin mehrfach deutlich hervorgehoben.

Humane hat zweifelsohne einen Hype um das kommende Produkt ausgelöst, gleichzeitig befindet sich der AI Pin allerdings auch in einem zunehmend wettbewerbsorientierten KI-Gadget-Geschäft. So kündigte Rewind den Rewind Pendant an, der viele der gleichen Funktionen bietet, die der AI Pin verspricht: „Damit Sie den Überblick über Ihren Tag behalten“; Sam Altman und Jony Ive arbeiten Berichten zufolge gemeinsam an KI-zentrierter Hardware; intelligente Brillen mit KI-Assistenten sind dank Meta, Amazon und anderen Unternehmen plötzlich eine boomende Kategorie. Die Branche befindet sich in einem Wettlauf, um herauszufinden, welche neue Hardware durch KI ermöglicht werden kann. Es bleibt abzuwarten, welche Rolle Apple in diesem stark wachsenden Markt in Zukunft spielen wird.

Weitere Infos zum AI Pin gibt es auf der Website von Humane Inc. sowie im unten eingebetteten Produktvideo des Unternehmens.