Air Twister: Neues Apple Arcade Spiel von Yu Suzuki veröffentlicht

Es gibt mal wieder neues Futter auf Apple Arcade. In dieser Woche wurde Air Twister (App Store-Link) auf der Spiele-Plattform veröffentlicht. Hier fliegen wir in einem atemberaubenden, komplett neuartigen Fantasy-Endlos-Shooter durch die Lüfte und kämpfen gegen bizarre Invasoren, um unseren Planeten vor der Zerstörung zu retten.

Air Twister ist eine Schöpfung von Yu Suzuki, den Apple selbst als legendären Spielentwickler bezeichnet. Und tatsächlich: Mit After Burner, Virtua Fighter oder Shenmue war der Japaner für viele große Titel verantwortlich. Und er hat mich auch eine Menge Taschengeld gekostet…

Genauer gesagt mit der Ferrari F355 Challenge. Der Arcade-Simulator konnte unter anderem im Circus Zandvoort gespielt werden, einer ziemlich abgedrehten Spielhalle im bekannten Nordseebad. Ich habe dort zahlreiche Rundenrekorde gehalten, war aber auch um ein paar Gulden und Euro ärmer. Ich hatte aber viel Spaß dabei und müsste beim nächsten Urlaub eigentlich mal überprüfen, ob…

Das erwartet euch im neuen Air Twister

Kommen wir nun aber zurück zu Air Twister. Man schlüpft in die Rolle von Prinzessin Arch, die mit einer futuristischen Armbrust ausgestattet gegen das Böse kämpft. Es gibt keine Buttons und keinen Joystick, die komplette Steuerung erfolgt mit Hilfe von Gesten auf dem Bildschirm. Und das klappt tatsächlich ziemlich gut.

Was auf jeden Fall bemerkenswert ist, das ist die Aufmachung des Spiels. Es ist wahrlich kein Feuerwerk von Details, aber eine ansehnliche 3D-Grafik, in der es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt. Die zwölf Stages sind komplett unterschiedlich gestaltet und sorgen so für Abwechslung – das gleiche gilt für die herausfordernden Boss-Kämpfe.

Auf jeden Fall muss man aber ein wenig hineinfinden in dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es euch für einen Preis von 5 oder 6 Euro empfehlen würde – als Titel auf Apple Arcade kann man aber auf jeden Fall mal reinschnuppern.